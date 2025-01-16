停火！以色列與哈瑪斯三階段協議 拜登：雙方將協商永久停戰

美國總統拜登宣布以哈達成停火協議，並提及細節內容。（路透）

2025/01/16 07:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在卡達、埃及與美國的聯合協商下，以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）15日達成初步共識，同意「停火」及「釋放人質」協議，預計19日生效，象徵長達15個月的加薩戰爭將告一段落。

綜合外媒報導，卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）在卡達首都杜哈發表談話，感謝拜登的特使麥格克（Brett McGurk），以及美國總統當選人川普提名的中東特使魏科夫（Steve Witkoff），以哈停火協議將於19日生效。

請繼續往下閱讀...

第一階段停火6週 以撤軍換33人質

美國總統拜登（Joe Biden）15日也宣布以哈達成停火協議，並詳述停火協議分三階段執行的進程。拜登指出，協議第一階段先進行為期6週的停火，以色列軍隊完全撤出加薩的人口密集地區，哈瑪斯釋放自2023年10月7日扣留的33名人質，巴勒斯坦民眾可返回加薩。

據了解，停火協議的相關官員說法，停火期間每日須讓600車次的人道主義援助進入加薩，而哈瑪斯每釋放一名平民人質，以色列將釋放被拘留的30名巴勒斯坦人；每釋放一名以軍女兵，以色列將釋放50名巴勒斯坦人。此外，以色列將在停火協議第一階段結束前，釋放自2023年10月7日以來所有被拘留的巴勒斯坦婦女及19歲以下青少年及兒童。

川普內定特使魏科夫參與協商

第一階段過16天之後開始進入第二階段，拜登提到，雙方將在停火6週內將繼續協商，達成永久結束戰爭的方案，若需要更長時間，停火協議將持續有效，直到協商完成；與此同時，哈瑪斯將釋放以色列其餘生還的人質，以色列軍隊全面撤出加薩。最後第3階段，則是哈瑪斯返還死亡人質的遺骸，並在埃及、卡達及聯合國的監督下開始重建加薩。

由於加薩停火協議在美國政權交接期達成，川普內定的駐中東特使魏科夫也參與協商。拜登指出，這項停火協議是在他的政府領導下制定和談判的，但協議執行大部分將由即將接手的新政府實施，在過去這段時間，拜登政府與新政府團隊在協商中展現一致立場。

加薩的巴勒斯坦人聽聞以哈停火時歡欣鼓舞。（歐新社）

以色列人質家屬及支持者在特拉維夫舉行集會，聽聞停火消息十分高興。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法