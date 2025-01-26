春節出遊寵物如何照顧？ 獸醫籲「貓狗大不同」：1天是極限

寵物旅館是獸醫建議托育毛小孩的首選。示意圖。（歐新社）

2025/01/26 22:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（2025）年的農曆春節，有高達9天的連假，許多人都預計要出國度假，但家中的毛小孩要如何照顧，也成了不少飼主的擔憂。對此，新北市政府動保處獸醫師謝侑達就提醒，貓、狗有各自不同的安頓方式。

要把寵物一起帶去玩、送寄宿旅館、請朋友代養，或獨自放家裡，是大部分飼主出遠門前，一定會經歷的天人交戰。謝侑達表示，貓咪不同於小狗，貓咪比較能夠獨處，但主人如果要出遠門好幾天，也確定要把貓咪留在家中，就一定要把家裡「堅壁清野」，尤其瓦斯、電源要完全關閉。

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謝侑達也提醒，最好是限制貓咪在5坪大的空間裡，且有通風、陽光、食物、水與貓砂盆，並沒有其他貴重和危險的物品，但盡量不要讓貓咪獨處超過3天。至於小狗，謝侑達就警告，「獨處1天大概就是極限了。」小狗是需要人類、需要陪伴的，也要定時出門放風，否則飲食、排便與情緒，都會受到影響。

由於貓咪是地域性動物，所以謝侑達建議，在托朋友代養前，可以先帶貓咪去家裡幾次，稍微熟悉環境，若朋友家裡也有養貓，最好要把牠們隔開，否則會有強勢貓咪，打弱勢貓咪的情況。而送去寵物旅館的話，情況就會好一些，但也要先注意寵物旅館的其他貓咪，是否都有疫苗證明、健康無虞，才可以放心托養。

最後，謝侑達認為，除非是不得已的狀況，才讓健康的貓、狗獨處在家，如果是老貓、老狗的話，謝侑達就建議，「這真的不可以，一定要送寵物長照機構或動物醫院，有專人照顧。」

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