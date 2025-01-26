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    涉槍殺三環幫大哥劉憲治 嫌犯遭刑事局自澳門押解回台

    新竹縣竹東0124槍擊命案，專案小組經過蒐證和調查後研判，攻入的5名殺手，至少有2人全力擊殺死者劉憲治。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹東0124槍擊命案，專案小組經過蒐證和調查後研判，攻入的5名殺手，至少有2人全力擊殺死者劉憲治。（記者黃美珠攝）

    2025/01/26 21:34

    〔記者姚介修、黃美珠/綜合報導〕涉及1月24日傍晚新竹縣竹東三環幫大哥劉憲治槍擊命案的郭姓嫌犯，在案發後第二天（25日）搭機潛逃澳門，經國內相關單位與外單位協助，不到24小時該嫌在今日下午1點由刑事局搭乘星宇航空押解回台。不過事關敏感，機場移民署及航警局都不願證實，據了解，遣返後送專案小組偵訊。

    竹東三環幫大哥劉憲治是在上週五（24日）傍晚，在自家位於北興路的堂口，被5名蒙面男子闖入突襲，以前後不到5分鐘的速度，持槍械，射殺和砍殺現場6人，造成劉憲治當場失去呼吸心跳後送醫不治，另五男仍戒護就醫中。

    專案人員從相關跡證研判，行兇者事前縝密規劃犯案，不僅明確知道劉憲治的作息、身邊保鑣火力是否充裕，事後逃逸棄車在沒有監視器的偏僻處，再兵分5路各自逃竄，顯見劉憲治遭槍擊是經過精心策畫，且極有可能是三環幫的「內鬥」。

    由於涉案的5名犯嫌身分尚未對外曝光，專案小組除了分頭持續深入追查外，警方也藉由執行掃蕩黑幫的勤務，壓制黑幫的氣焰，防範以暴制暴事件發生。

    傳新竹縣刑大今晚挑燈夜戰，偵訊帶回的涉案男子。（記者黃美珠攝）

    傳新竹縣刑大今晚挑燈夜戰，偵訊帶回的涉案男子。（記者黃美珠攝）

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