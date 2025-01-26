嗆藍白不敢提倒閣 卓榮泰表態願下台：唯一辦法是改變國會生態

行政院長卓榮泰。（資料照）

2025/01/26 22:37

〔記者陳政宇／台北報導〕朝野就總預算案、憲訴法、選罷法等戰場全面交鋒。對面在野黨要求下台的呼聲，行政院長卓榮泰直球對決，表態自己願意下台，希望藍白立委敢提出倒閣，若國會總是透過報復、情緒性宣洩，且沒辦法溝通，唯一辦法就是改變國會生態，「是我敢，他們不敢！」

網路節目「下班瀚你聊」今（26日）晚間播出卓榮泰的專訪內容，卓透露，他年後將向總統報告，關於總預算案的分析數據、對社會的衝擊，若總統核可，政院當然希望在憲政救濟下提出覆議，會努力去說服，希望屆時不只有政院在進行這項工作，全民及工商團體都會站出來，覆議就是讓國會有機會重新再審議。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，他必須是有信心才提覆議，若最後沒有一個好的結果，這次預算審查過程有很多跟「預算法」第四十九條、大法官第三九一號釋字相違背，政院也會進一步研究是否達到違憲的程度，他認為有這樣的可能性，也會繼續做各方面努力，不會放任這種狀況，變成未來一年的國家現狀。

主持人黃暐瀚詢及倒閣議題，卓榮泰直言，藍白一定不敢提，但自己希望他們敢，還有很多人可以在憲政體制下好好把國家做好，但若國家是操縱在這些人（在野黨）的手上，國家就會有危險；有很多國民黨立委叫自己下台，「不必叫，你們再瀟灑一次，一提案就過了」。

至於民進黨能否在改選反敗為勝？卓榮泰強調，民進黨會全力衝刺改變國會生態，未來不必再面對這樣的國會結構，他不認為永遠的一黨獨大是好的，但國會裡若以這種報復、情緒性的方式宣洩，而且沒有辦法溝通，那再多黨都沒有用，唯一的辦法就是改變國會生態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法