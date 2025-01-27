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    1500m以上高山降雪機率濃 除夕至初二晨平地低溫下探5度

    今小年夜入冬以來首波寒流南下，越晚越冷，今晚明晨平地降至10度以下的範圍、幾乎已擴及全台，平地最低氣溫可降至5度以下。（資料照）

    今小年夜入冬以來首波寒流南下，越晚越冷，今晚明晨平地降至10度以下的範圍、幾乎已擴及全台，平地最低氣溫可降至5度以下。（資料照）

    2025/01/27 08:22

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕寒流南下，今（27）日晨各地區平地的最低氣溫約在7至12度之間，最低溫出現在苗栗三灣鄉6.9度，新北五股區也只有7.2度，今1500公尺以上高山降雪機率高，今晚、明晨平地最低溫下探5度以下。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今小年夜入冬以來首波寒流南下，越晚越冷，今晚明晨平地降至10度以下的範圍、幾乎已擴及全台，平地最低氣溫可降至5度以下。

    水氣部分，由濕轉乾，今日上半天1500公尺以上的高山，包含太平山、拉拉山、合歡山等山區飄雪機率高。

    明除夕晨至年初二（30日）晨，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但夜間強輻射冷卻效應，氣溫劇降，平地最低氣溫仍可降至5度以下，白天、夜間的氣溫差別很大，民眾應注意穿著調整。年初二至初三（31日）、冷空氣逐日減弱，天氣回暖。

    預估初四（2月1日）鋒面快速通過，年初五（2月2日）下一波冷空氣開始南下、氣溫漸降，下週一開工日至週三（3至5日）強度堪比前波的冷空氣接踵南下、氣溫逐日下降，不過模式持續調整中，應繼續觀察。

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