尹錫悅被捕訊問10小時 傳拒絕回答所有提問

南韓總統尹錫悅因涉入戒嚴事件，昨日遭到高級公職人員犯罪調查處（公調處）拘留。（路透）

2025/01/16 08:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅因涉入戒嚴事件，昨日遭到高級公職人員犯罪調查處（公調處）拘留。在經過昨日的初步調查後，公調處今日表示，由於尹錫悅方面以健康問題為由提出推遲調查的要求，第二次調查將延後到今天下午。韓媒消息指出，截至目前尹錫悅對所有提問一概不回答。

尹錫悅提健康因素 公調處二次訊問延後

南韓總統尹錫悅因去年12月初發布戒嚴令被控涉及內亂罪，並三度拒絕接受調查，本月15日遭警方在首爾漢南洞官邸逮捕，成為南韓首位在任內被逮捕的總統。

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section=politics/index《韓聯社》報導指出，公調處16日表示，總統尹錫悅方面以健康問題為由提出推遲當天上午調查的要求，公調處予以接受，並將第二次調查改為下午進行。

報導提到，尹錫悅於昨日上午11時至晚間9時40分許接受約10小時40分鐘的調查，在調查結束後被押送至位於京畿道義王市的首爾看守所。報導指出，公調處方面準備的訊問內容長達200多頁，不過尹錫悅對所有提問一概不回答。

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