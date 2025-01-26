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    指翁曉玲犯中共大忌！柯建銘：深藍變成賴清德信徒

    柯建銘今直言，翁曉玲修憲是法理台獨、觸犯中共大忌，連深藍學者都不敢捧場、甚至成為賴總統「更大民主」的信徒，何其大喜。（資料照）

    柯建銘今直言，翁曉玲修憲是法理台獨、觸犯中共大忌，連深藍學者都不敢捧場、甚至成為賴總統「更大民主」的信徒，何其大喜。（資料照）

    2025/01/26 13:51

    〔記者陳政宇／台北報導〕立委罷免潮烽火燎原，國民黨立委翁曉玲擬提修憲，增訂人民可直接公投罷免總統。立法院民進黨團總召柯建銘今（26日）直言，翁曉玲的數學連小學生都不如，且修憲是法理台獨、觸犯中共大忌，連深藍學者都不敢捧場、甚至成為賴總統「更大民主」的信徒，何其大喜。

    柯建銘今表示，翁曉玲的老公是前大法官，翁則是在德國研究媒體廣告的博士、而非憲法，翁曉玲自這屆以來對憲法的講法都一直是文盲秀下限，讓國民黨扣分而已，對民進黨的幫助太大了，他非常感謝翁曉玲的作為。

    柯建銘說，翁曉玲要修憲罷免總統，但修憲須經3/4立委同意，而藍白現在62席立委、約佔總額0.54（即54%），難道0.54大於3/4嗎？這要怎麼修憲？翁的數學比小學生還不如，連加減乘除都不懂，這是一個非常嚴重的問題，她居然是國民黨不分區首席、憲法學者，這何其可笑，國民黨應該快結束了。

    話鋒一轉，柯建銘指出，連深藍的學者都不肯捧場翁曉玲，因為修憲是法理台獨、觸犯中共大忌，這些學者只好捧場賴總統的「更大民主來解決民主」，他們現在都變成賴的信徒，「這很好，我們很高興看到藍白都是賴總統的信徒，這是何其大喜之事」。

    柯建銘也提到，黃國昌、翁曉玲、吳宗憲是國會三寶，這是稀有動物，國家應該要好好保護他們、讓他們長命百歲；藍白有分配題目，國民黨立委李彥秀稱民進黨把憲法當作衛生紙，一個人低等至此，不必浪費口舌批評她；其他人則專門亂講憲法，但都是憲法白癡。

    柯建銘強調，整個國家面對這樣的國會多數，他們正在摧毀台灣、亡國滅台，台灣人民要想一想，難道自己的國家、家園不自己救嗎，難道要等到中國來、變成人民公社，大家財產歸零？呼籲台灣人民趕快站出來，搶救台灣只剩下9天（2月3日開工可遞罷免立委連署書）。

    憲法增修條文規定，修憲須經立法委員1/4提議，3/4出席，及出席委員3/4決議，提出憲法修正案公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，才算通過。

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