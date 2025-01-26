人山人海！王鴻薇越罵人越多 「山除薇害」：連署人潮增逾1.5倍

罷免國民黨立委王鴻薇的團體「山除薇害」，今（26）日上午在南京東路五段進行連署活動及收件。（記者何玉華攝）

2025/01/26 14:54

〔記者何玉華／台北報導〕罷免國民黨立委王鴻薇的團體「山除薇害」今（26）日上午在台北市南京東路五段舉行連署活動，「山除薇害」核心志工「伊碇罷」表示，「請王鴻薇不要再造謠」，給罷免團體貼標籤，王鴻薇指控造假發文抹紅抹黑，刺激了更多選民不滿，現場連署罷免人潮比之前多了1.5到1.6倍。

王鴻薇指控「罷免團體」在社群平台傳播造假發文抹紅抹黑，「山除薇害」在臉書粉專發文澄清與他們無關，也提醒民眾勿輕信；而今早在南京東路進行的連署活動，吸引不少民眾到場，現場志工協助人潮分流、排隊，避免對店家、行人造成不便，警方也派員到場，避免發生衝突或影響秩序。

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「伊碇罷」表示，對王鴻薇說罷免團隊抹黑、造謠她一事，深感抱歉，「因為我們沒做的事，不要再往我們身上貼標籤」，王鴻薇也說他們已經找到人，那請他們提告。罷免王鴻薇的一個理由就是她很愛造謠抹黑，罷免團隊不可能用她的缺點去治我們的優點。對罷免團隊的聲明，他們立刻刪掉、封鎖帳號，「試問若她能坦坦蕩蕩、光明正大地面對罷免團隊，為什麼要做封鎖的動作？」

「伊碇罷」也說，受到王鴻薇指控事件的影響，現場人潮比之前多了1.5到1.6倍，刺激更多人出來罷免；他強調，罷免團隊坦坦蕩蕩，每個志工都有實名跟照片的志工證，不像任何人說「我是罷免王鴻薇，我幫你收東西」，就把罷免書帶走撕掉。志工的審核是非常嚴格，剛加入未了解時，不會發給背心、志工證，只能做舉牌跟喊口號工作。

大約加入連續1、2個月後，彼此認識熟悉可信任後，才會發給背心，最後發給志工證後，才能協處做保管民眾個資的工作；因此，坐在聯署桌的志工，幫忙處理好連署書後，要立刻把連署書交給有志工證的人，把關非常嚴謹，「也因此志工非常缺」。

他也提到，藍白聯手故意在農曆年前送出選罷法，算準了農曆年放10天，剛好給行政院、總統緩衝期，就是叫行政院所有的公務員、總統不要休假，來商討應對的對策，這個手法非常骯髒。不過，他強調，罷免團隊不會受影響，因為自從突破3分之1連署後，所有來簽署的名眾都很自願的影印身分證，「到底是誰在怕」？

罷免國民黨立委王鴻薇的團體「山除薇害」，今（26）日上午在南京東路五段進行連署活動及收件。（記者何玉華攝）

罷免國民黨立委王鴻薇的團體「山除薇害」，今（26）日上午在南京東路五段進行連署活動及收件，現場聚集不少人。（記者何玉華攝）

罷免國民黨立委王鴻薇的團體「山除薇害」，今（26）日上午在南京東路五段進行連署活動及收件，現場聚集不少人，也出現排隊長龍。（記者何玉華攝）

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