0403地震失蹤澳洲籍新加坡夫妻 農民發現白骨鑑定確認男性

去年花蓮發生0403大地震澳大利亞籍新加坡遊客夫妻2人疑似受困砂卡礑步道內失聯，一月有農民在河谷有疑似髖骨部位的人骨，經警方取回鑑定後，確定人骨DNA是失蹤的47歲男子。 （警方提供）

2025/01/26 14:46

〔記者王錦義／花蓮報導〕去年花蓮發生0403大地震造成18人死亡、2人失蹤，澳大利亞籍新加坡遊客夫妻2人疑似受困砂卡礑步道內失聯，家屬透過台灣地檢署向法院聲請死亡宣告去年底獲准。不過今年一月有農民在河谷有疑似髖骨部位的人骨，經警方取回鑑定後，確定人骨DNA是失蹤的47歲男子Sim Hwee Kok。

花蓮警方指出，今年1月11日要到五間屋上山務農的王姓居民，在距離砂卡礑步道約一點5公里處附近巡視農作，發現河谷有疑似人骨，趕緊通報新城分局。由於步道損毀，分局鑑識人員來回爬了近4小時，順利取出疑似人骨，根據當時新加坡夫妻的兒子來台採集的DNA進行比對，24日確認吻合，人骨是這對新加坡夫妻中的男性人骨，證實罹難。

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檢警研判，由於步道大水管後方有大面積坍方，遭掩埋的遺體可能遭後續颱風雨水沖刷到河谷，警方沿著發現地點周邊搜索，並沒有發現再其他骨骸；警方指出，已經第一時間聯繫家屬，後續會將遺骸發還給家屬，未來若在附近找到相關疑似人骨，都會謹慎的送鑑定比對。

花蓮地區去年4月3日上午7時58分許，發生芮氏規模7.2強震（震度6強）時，澳大利亞籍新加坡遊客夫妻2人Sim Hwee Kok和Neo Siew Choo疑似受困砂卡礑步道，經搜索多日仍未尋獲，家屬去年底請求檢方向法院聲請確定其等死亡及死亡時間，檢察官即依災害防救法第62條規定，具狀並檢附資料向花蓮地院提出聲請。

花蓮地院綜合各項事證認失蹤人等2人於今年4月3日因遭遇災害而失蹤，確定其等死亡，死亡時間定為2024年4月3日下午12時，准予檢察官聲請並依法宣告。家屬當時表達希望台灣繼續尋找失蹤人等行蹤請求，檢方也已轉達相關單位妥適處理，期盼家屬均得以寬慰。

去年花蓮發生0403大地震澳大利亞籍新加坡遊客夫妻2人疑似受困砂卡礑步道內失聯，一月有農民在河谷有疑似髖骨部位的人骨，經警方取回鑑定後，確定人骨DNA是失蹤的47歲男子。 （警方提供）

去年花蓮發生0403大地震澳大利亞籍新加坡遊客夫妻2人疑似受困砂卡礑步道內失聯，一月有農民在河谷有疑似髖骨部位的人骨，經警方取回鑑定後，確定人骨DNA是失蹤的47歲男子。 （警方提供）

去年花蓮發生0403大地震澳大利亞籍新加坡遊客夫妻2人疑似受困砂卡礑步道內失聯，一月有農民在河谷有疑似髖骨部位的人骨，經警方取回鑑定後，確定人骨DNA是失蹤的47歲男子。 （警方提供）

花蓮太魯閣國家公園砂卡礑步道去年在0403地震中發生大規模崩塌，從空拍圖中可以得知範圍相當大，五間屋位於圖片右上方位置。（太管處提供）

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