批藍白想盡辦法毀國家！呂秋遠怒轟：傷害平凡你我與未來

立院朝野黨團昨協商今年度總預算案，國民黨提案刪除、凍結多筆預算。律師呂秋遠發文，批評國民黨、民眾黨立委「想盡辦法毀掉這個國家」。（資料照）

2025/01/16 07:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立院朝野黨團昨協商今年度總預算案，國民黨提案刪除、凍結多筆預算，理由讓外界傻眼，律師呂秋遠也發文批評國民黨、民眾黨立委「想盡辦法毀掉這個國家」，他除了回顧先前憲訴法、財劃法、選罷法被修惡的爭議，也列出藍白提出非常多不合理的刪減提案，質疑藍白只想癱瘓行政體系，並強調「這種刪除預算的方式，不是在教訓民進黨，而是在傷害你我這些平凡的人與未來」，他呼籲大眾「如果你不想要這樣的台灣，請支持罷免這些立委」。

呂秋遠在臉書發文指出，雖然寫攸關政治的文章不能討好誰，畢竟只要有立場，就會得罪誰。但他強調「現在的立法院已經變得瘋狂，如果不說點話，真的對不起自己的良心」。

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呂秋遠表示，立法委員選出來已經一年了，民進黨總得票數上超過國民黨與民眾黨，但是「最終席次卻沒有過半，導致這一年來的惡夢。這群民意基礎沒有過半，但是席次過半的國民黨、民眾黨立委，想盡辦法毀掉這個國家」。

呂秋遠指出，台灣的憲政體制，是行政、立法、司法三權分立，但是他們先擴張立法權，把立法院的調查權設計成比法院還厲害，最後被大法官宣告違反憲法。接著，他們索性想辦法實質廢除大法官，全面封殺大法官人選，並且將大法官可以議決的人數提高到至少9人，造成憲法法院無法釋憲。

呂秋遠強調，憲法法院事實上要處理的違憲法案與行政規則，跟人民相關者超過9成，政治性的釋憲很少，例如幼年性侵害的追訴期，是不是違憲，現在就因為他們的全面封殺而可能停擺。往後行政機關或是立法機關有違憲行為，人民沒辦法有救濟管道。

呂秋遠也指出，藍白立委也把「財政收支劃分法」在沒有經過討論的情況下直接修改，中央政府必須把3700億下放給「購買gogoro」、「亂蓋蚊子館」的地方政府，「但是中央原本負責的業務，卻不需要移轉給地方」，導致預算全面排擠，往後國防預算、勞保基金、民眾的租金補貼、社會住宅、健保補助、農損基金、勞工育嬰留停津貼、體育國手的國光獎金，都可能全面停擺。

呂秋遠也指出，藍白立委還試圖修改老人福利法，要讓65歲以上的老年人不適用排富條款，全部免除健保費，讓年輕人必須多負擔保費，不然就乾脆讓健保破產。只是後來輿論反彈太大才撤案。他們把警消人員的所得替代率提升到最高可以是80%，增加部分由公務預算補貼，但是未來年輕的警消可能會因此領不到退休金，現在已經三讀通過。他們即將把中國配偶取得台灣身分證的年限縮減為4年，而且不需要放棄原有國籍，往後可以透過依親來台灣使用健保，比目前其他國籍配偶的待遇更好。

呂秋遠也質疑，藍白立委透過「罷免提議需要身分證影本」這項修改，讓人民因為怕個資外洩，不願意提供身分證，而限縮罷免權，而且在這一屆就適用，直接圖利自己，可以穩做4年不用擔心被罷免。

呂秋遠強調，中央政府總預算，早就應該在去年通過，但是立法院卻還在牛步審查，而且提出了非常多不合理的刪減。他們首先要刪除潛艇研發預算，讓國軍無法保障台海安全。接著還提出了諸多刪減提案：包含「他們全數刪除性別平等業務預算，只因為他們覺得做得不夠好。他們全數減列公共電視預算，往後台灣的公視無法運作。他們把所有部會單位業務費凍結或減少7成，甚至有些預算砍到只剩下1元，讓部會的例常業務運作停擺。例如農業部的業務費幾乎全數要刪除，老農福利津貼申領、農民職災保險等等，往後行政業務都無法運作。中小企業業務預算也被刪除7成，往後新創科技、信保基金等無法運作」。

其他刪減提案還包含：

他們把警政署所屬業務凍結七成，往後警察教育訓練、水電費、車輛養護、房屋建築養護等等，也得停擺。警方打擊詐騙的業務費，黃國昌要刪除2億元。

他們把陸委會國安預警機制預算，剩一元、NCC的網路通訊加強預算，剩一元。數位發展部的資訊安全防禦體系，剩一元。

他們把中央研究院業務費凍結50億、教育部青年團體補助全數凍結、文化部藝文創作補助全數凍結、國家教育研究院業務費全數凍結。

他們把新青安優惠貸款補助，全數凍結，往後不會有利息補貼。台電補助電費減列150億，往後電費將會大漲。

我們的國防安全、教育資源、中小企業發展、農民福利、健康保險、租金補貼、貸款補助、一般業務進行等等，在未來都會面臨無法運作的窘境。

呂秋遠砲轟，「這樣的立委，究竟在做什麼？他們不願意倒閣，只想癱瘓行政體系，難道我們不應該全面罷免這些人嗎？」

呂秋遠呼籲，你可以不關心所謂的政治亂象，但絕對不是各打五十大板，這群立委，他們沒想要在未來執政，只想要形勢大亂、情勢就大好。不要再想下次選舉不要選他們就好，事實上，我們不一定會有下次選舉。

呂秋遠也指出，這次的罷免，與統獨、藍綠都無關，而是跟各位的未來有關。你可能得面臨電費大漲、沒有長照、沒有貸款利息補助、健保破產、租金補助消失、創業貸款沒有、詐騙橫行的台灣。

呂秋遠在文末也強調，「這種立法委員、這種立法品質、這種刪除預算的方式，不是在教訓民進黨，而是在傷害你我這些平凡的人與未來。如果你不想要這樣的台灣，請支持罷免這些立委。」

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