菲律賓近海油輪翻覆漏油 16人獲救1船員仍失蹤

2024/07/25 22:00

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕菲律賓交通部長包蒂斯塔(Jaime Bautista)今(25)日表示,一艘載有約1494公噸工業燃料的油輪,在馬尼拉灣(Manila Bay)傾覆沉沒,事發當下船上有17人,其中16人獲救、還有1人失蹤。當局表示,現已確認有發生漏油事故,他們目前正在設法遏止漏油,同時調查這起船隻翻覆事件是否與颱風凱米有關。

綜合外媒報導,包蒂斯塔在一場情況簡報會上表示,翻覆的油輪名為「MT Terra Nova」,它在25日凌晨駛向菲律賓中部城市怡朗(Iloilo),卻在行經巴丹省(Bataan)沿海城鎮利邁(Limay)附近海域時傾覆,導致船上大量工業燃油外洩。另據獲救船員的說法,在油輪翻覆之前,有遇到洶湧大浪;包蒂斯塔表示,由於目前海上颳起強風與大浪,導致當局無法派遣資源調查。

依據最新空中調查顯示,海面浮油已擴散約莫2海里(約3.7公里)。海岸防衛隊發言人巴里羅(Armando Balilo)則表示,一艘97公尺的海岸防衛隊船隻已經被派往搜尋失蹤船員,同時對漏油做出應對措施,「我們正與時間賽跑,盡最大努力設法遏止漏油」,另指出若油輪載的工業燃油全數外洩,將是菲律賓史上最大的漏油事件。

報導指出,菲律賓當局正調查這起翻覆事件是否與凱米颱風有關,同時菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr)已下令環境部進行相關評估。

