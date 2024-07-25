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凱米暴雨狂炸 彰化市3小時雨量創全縣最高

彰化市今晚狂風暴雨，市區多處淹水，市長林世賢晚間冒雨四處奔走勘災。（林世賢提供）

彰化市今晚狂風暴雨，市區多處淹水，市長林世賢晚間冒雨四處奔走勘災。（林世賢提供）

2024/07/25 22:09

〔記者湯世名／彰化報導〕「凱米」颱風今天（25日）挾暴雨回馬槍，彰化縣從下午到晚間連續暴雨，傳出不少災情，其中彰化市更是從晚間6點到9點的3個小時內下了高達161毫米的雨量，市區多處淹水，路樹倒塌，市長林世賢晚間冒雨四處奔走勘災，呼籲大家非必要盡量不要外出。

依據中央氣象署的資料顯示，最近3小時的雨量以高雄市六龜區219毫米創全國最高紀錄，其次是高雄市桃源區，彰化市則是161毫米緊跟在後，不僅在全國名列前茅，更創下彰化縣最高紀錄，造成彰化市區到處傳出淹水、路樹倒塌災情。

彰化市長林世賢今晚穿著雨衣頂著強風暴雨四處勘災，他指出，彰化市中山路3段中央分隔島樹木隨時會倒塌，已通知權責單位公路局彰化工務段，市公所清潔隊機動小組也已派出，由於市區到處都是倒塌的樹枝，清潔隊員也奮力清除樹枝，避免影響交通；彰化女中前平常不淹水，今晚卻淹大水，中山國小校門前也都淹水半個輪胎以上，可見今晚暴雨像瀑布一般傾瀉而下。

林世賢強調，今晚是「凱米」颱風尾掃到中台灣，造成彰化市的雨勢非常強大，到處都淹水了，呼籲市民盡量不要外出，避免發生危險。

彰化市今晚狂風暴雨，市區多處淹水，中山國小前中山路淹水。（林世賢提供）

彰化市今晚狂風暴雨，市區多處淹水，中山國小前中山路淹水。（林世賢提供）

彰化市今晚狂風暴雨，市區多處淹水，彰化女中前淹水。（林世賢提供）

彰化市今晚狂風暴雨，市區多處淹水，彰化女中前淹水。（林世賢提供）

彰化市今晚狂風暴雨，市區多處淹水，也傳出路樹倒塌，市長林世賢晚間冒雨四處奔走勘災。（林世賢提供）

彰化市今晚狂風暴雨，市區多處淹水，也傳出路樹倒塌，市長林世賢晚間冒雨四處奔走勘災。（林世賢提供）

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