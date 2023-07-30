杜蘇芮豪雨釀路基流失 南橫埡口向陽段封閉到10月底

杜蘇芮颱風豪雨重創南橫公路，多處坍方、路基流失。（記者黃明堂翻攝）

2023/07/30 18:15

〔記者黃明堂／台東報導〕杜蘇芮颱風短時間在南橫山區降下驚人雨量，公路單位全力搶修，原預估明天可恢復全線通車，但今天在台東端埡口到向陽段發現路基嚴重流失300公尺，預估10月30日才能修復通車，今天公告封閉。這是南橫公路莫拉克風災封閉、去年5月復通後，首次又長時間封閉。

公路局第三區養護工程處表示，豪雨造成南橫公路台20臨105線0k~44k（梅山口~天池~埡口平台~向陽）水文地質較不穩定路段發生邊坡坍方、土石流及落石等災損，甲仙工務段及關山工務段第一時間巡查沿線有多處小坍方及落石等情事，可立即清理搶通，而較大災害有30.4k（檜谷路段）及41.7k（向陽路段）等2處因土石流及山谷溪水暴漲流入大量土石淹埋道路，人、車無法通行。

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甲仙工務段及關山工務段隨即投入搶通作業，於今日（7/30）下午搶通後再巡視埡口平台至向陽路段間，在里程約38.8k~39.2k有一處路基嚴重流失約300公尺，其餘路段尚安全可通行，但也造成埡口平台至向陽間道路中斷，無法通行。

第三區養護工程處表示，台20臨105線38.8k~39.2k路基缺口路段，其地理位置是卑南溪上游之源頭為哈里博松溪，亦為舊雪峰橋之場址，過去該溪上邊坡有大量崩坍造成崩積土砂堆積，本屬易生土石流動區域，前期災害採短期簡易之貨櫃工法辦理修復，並搭配防災管理即坍即修方式維持道路開放通行，接續辦理中期橋梁提升工程，目前施工中。依據中央氣象局向陽雨量站統計杜蘇芮颱風期間（7/27~7/29）在這地區降下803mm的雨量，造成溪流擴張超出原貨櫃工法設計抗災能力甚多，造成通行便道之路基流失約300M及路基沉陷（約1.5M）變形災害約100M，故造成道路無法通行。

目前辦理之中期橋梁工程經初步研判並無損傷。關山工務段立即啟動後續災害搶修策略，因災害位屬海拔2600公尺，施工環境惡劣，且正屬夏季多雨易起霧時節，嚴重影響施工推展，預定施工自7月31日至10月30日止，該時段將進行施工管制，禁止一般車輛通行埡口平台至向陽路段（37.5k~44k）。

後續考量南橫梅山口~天池~埡口平台~向陽路段之交通需求，原公告梅山口至向陽路段（0k～44k）管制，調整僅開放梅山口~天池~埡口平台（0k~37.5k），而埡口平台至向陽路段（37.5k~44k） 封閉不開放通行。

自7月31日（星期一）上午7時開始調整交通管制，用路人於梅山口管制站在通行管制時段進入，亦即自高雄端進入者，僅能於埡口平台迴轉下山，即採西進西出開放通行措施，預計前往「台東」之旅者勿通行。東端用路人於向陽管制站將無法進入管制路段，即自台東端進入之用路人，僅能於向陽遊樂區入口迴轉下山，即採東進東出開放通行措施，預計前往「高雄」之旅者勿通行。

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