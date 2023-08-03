為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台鐵平溪線、深澳線 上午11點43分起陸續停駛

    台鐵平溪線、深澳線雨量超過警戒值且有零星落石，上午11點43分起陸續停駛。（資料照）

    台鐵平溪線、深澳線雨量超過警戒值且有零星落石，上午11點43分起陸續停駛。（資料照）

    2023/08/03 11:42

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕卡努颱風來襲，中央氣象局針對新北、台北、基隆、宜蘭發布陸上颱風警報，台鐵局表示，平溪線、深澳線因為當地雨量超過預警值，並持續有零星落石，考量行車運轉及旅客安全，上午11點43分起，列車將陸續停駛或截短行駛；其餘各路線則在晚間6點前維持正常營運。

    台鐵局表示，平溪線及深澳線列車，八堵往菁桐方向，從4722次（原八堵11點43分開車）以後的列車都停駛、菁桐往八堵方向從4823次（原菁桐下午1點11分開車）以後列車停駛；瑞芳往八斗子方向從4821次（原瑞芳下午1點10開車）以後列車停駛、八斗子往瑞芳方向從4824次（原八斗子中午12點40分開車）僅行駛至瑞芳站為止，瑞芳－菁桐間停駛，後續列車則停駛。

    除了平溪線、深澳線之外，台鐵局表示，今日晚間6點以前，台鐵西部幹線基隆－潮州－枋寮、東部幹線樹林－花蓮－台東、南迴線枋寮－台東，以及內灣、六家、集集、沙崙線等各支線均正常行駛；晚間6點過後的列車營運模式，預定於下午對外公告，提醒乘客出門前，可先上台鐵局官方網站，或是撥打台鐵24小時免付費電話，詢問列車最新行駛資訊。

    民眾若有購買海上颱風警報發布起至解除期間的雙鐵車票，只要沒有搭乘列車，均可於乘車日起1年內，持未使用車票至各車站，可免收手續費辦理退票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    強風大雨 三芝數百公斤樹木傾倒 砸中賓士車
    2023/08/03 11:33

    強風大雨 三芝數百公斤樹木傾倒 砸中賓士車
    卡努颱風來襲 央行：退票從寬處理
    2023/08/03 11:29

    卡努颱風來襲 央行：退票從寬處理

    Gogoro X MUJI 攜手打造極簡街頭主義
    北北基宜放颱風假！卡努逼近 8/3停班停課看這裡！
    2023/08/03 11:20

    北北基宜放颱風假！卡努逼近 8/3停班停課看這裡！
    卡努颱風緩步移動 新北今午後到明清晨風雨最強
    2023/08/03 11:07

    卡努颱風緩步移動 新北今午後到明清晨風雨最強

    失智症前兆勿輕忽 腦部保養就靠他！
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播