台鐵平溪線、深澳線 上午11點43分起陸續停駛

台鐵平溪線、深澳線雨量超過警戒值且有零星落石，上午11點43分起陸續停駛。（資料照）

2023/08/03 11:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕卡努颱風來襲，中央氣象局針對新北、台北、基隆、宜蘭發布陸上颱風警報，台鐵局表示，平溪線、深澳線因為當地雨量超過預警值，並持續有零星落石，考量行車運轉及旅客安全，上午11點43分起，列車將陸續停駛或截短行駛；其餘各路線則在晚間6點前維持正常營運。

台鐵局表示，平溪線及深澳線列車，八堵往菁桐方向，從4722次（原八堵11點43分開車）以後的列車都停駛、菁桐往八堵方向從4823次（原菁桐下午1點11分開車）以後列車停駛；瑞芳往八斗子方向從4821次（原瑞芳下午1點10開車）以後列車停駛、八斗子往瑞芳方向從4824次（原八斗子中午12點40分開車）僅行駛至瑞芳站為止，瑞芳－菁桐間停駛，後續列車則停駛。

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除了平溪線、深澳線之外，台鐵局表示，今日晚間6點以前，台鐵西部幹線基隆－潮州－枋寮、東部幹線樹林－花蓮－台東、南迴線枋寮－台東，以及內灣、六家、集集、沙崙線等各支線均正常行駛；晚間6點過後的列車營運模式，預定於下午對外公告，提醒乘客出門前，可先上台鐵局官方網站，或是撥打台鐵24小時免付費電話，詢問列車最新行駛資訊。

民眾若有購買海上颱風警報發布起至解除期間的雙鐵車票，只要沒有搭乘列車，均可於乘車日起1年內，持未使用車票至各車站，可免收手續費辦理退票。

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