回憶「葉霸」葉春蓮 台大化工教授藍崇文：葉家是瑞穗街上傳奇

花蓮傳奇名師「葉霸」葉春蓮昨（8）日在聯電創辦人曹興誠等人見證下，簽下罷免國民黨立委傅崐萁的第二階段連署書（資料照）

2025/03/09 15:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮傳奇名師「葉霸」葉春蓮昨（8）日在聯電創辦人曹興誠等人見證下，簽下罷免國民黨立委傅崐萁的第二階段連署書，今天葉老師回花蓮南區掃墓，許多葉氏宗親都與葉霸留影。台大化工系教授藍崇文也在臉書寫文回憶說，「葉家一直都是瑞穗街上的傳奇」桃李滿天下，連花蓮王傅崐萁槓上她，最後都得低頭。

藍崇文臉書寫說，其實葉霸在花蓮早就很有名，任教花崗國中，任何想要升學考好學校的，人人都想進葉霸的班。聽說葉霸課後常留下來替學生補習，假日也不例外，而且都是免費，怪不得她拿師鐸獎，桃李滿天下。

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葉春蓮出生於民風純樸的花蓮縣玉里鎮，在家中排行第三，上有兄姐各一、下有兩個弟弟，之後舉家住在瑞穗。藍崇文臉書寫說，他的堂姊嫁給葉春蓮的弟弟，跟葉家也算是表親，他大哥小時候都在葉父的鐵工廠打混，常看到葉霸在樓梯口抽菸，年輕時就桀驁不遜，天不怕地不怕。也許應該這樣說，那一家人在瑞穗中山路上給人的感覺就是這樣。

藍崇文說，開鐵工廠的葉家一直都是瑞穗街上的傳奇，「在我青澀的少年時期，只敢心跳加速的快步通過。」葉父還有個大兒子，很早就去台北，開家齒模店，他的大哥高中畢業去台北做冷氣，有一陣子就住葉大哥家。電視上看葉春蓮也70好幾了，而他這個膽小的小屁孩，更已是花甲之年。

藍崇文感嘆說，「而瑞穗街上，可能只剩下老人知道這些往事，就如大哥說的，很快中山路的老瑞穗人都會凋零，只剩台北來的人了。」像是和碩董事長童子賢也是花蓮瑞穗國小第一名，是高藍崇文二屆的學長。網友稱：「瑞穗小鎮真的出好多位傑出社會賢達，好地理風水由此可見。地靈人傑！」

來自花蓮瑞穗的藍崇文教授擁有台大化工所碩士及美國威斯康辛大學麥迪遜分校材料科學博士學位，數次客座海外大學，所教導的學生們在世界知名學校教學研究；就讀台北工專以第一名畢業、同等學歷考上台大化工所，獲得2016年國際晶體生長學會最高榮譽「Laudise獎」。

花蓮傳奇名師「葉霸」葉春蓮昨（8）日在聯電創辦人曹興誠等人見證下，簽下罷免國民黨立委傅崐萁的第二階段連署書（資料照）

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