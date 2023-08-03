南投縣明天正常上班上課 台21線塔塔加路段不排除封閉

台21線141K夫妻樹路段，今年6月如休旅車大小的巨石砸落。（玉管處提供）

2023/08/03 20:25

〔記者張協昇／南投報導〕受卡努颱風影響 ，台21線141K+500塔塔加路段，因6月份梅雨落石坍方，目前進行邊坡防護工程，公路總局考量信義山區明（4）日上午恐有短時強降雨，不排除於上午7時起預警性封閉，如有封閉訊息，將於上午6時30分發布，建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

此外，南投縣政府晚間8點宣布，南投縣明日正常上班、正常上課，並已通知台中市、彰化縣及苗栗縣鄰近縣市。

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公路總局第二區養護工程處表示，台21線141K+500塔塔加路段，因6月份梅雨鋒面落石坍方，目前進行短期邊坡防護工程以避免豪雨沖刷，後續進行復建工程。考量受卡努颱風影響，信義山區明日上午起至5日恐有持續大雨等級以上降雨發生，為確保用路人安全，如持續降雨，本路段不排除於明日上午7點起啟動預警性封閉作業（含常態夜間封閉下午5時30分至隔天上午7時禁止車輛通行）。

信義工務段指出，如有最新封閉訊息，將於明日上午6時30分發布，建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，並請民眾如有農產品貨運載送或外出就醫需求儘早規劃下山，最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

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