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台中夜間狂風大雨卻沒颱風假 民眾湧盧秀燕臉書敲碗反轉

盧秀燕晚上宣佈台中26日風雨未達標準，宣佈正常上班、上課。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕晚上宣佈台中26日風雨未達標準，宣佈正常上班、上課。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/26 00:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕凱米颱風暴風圈預計今天凌晨脫離台灣陸地，但夾帶強風豪雨及西南氣流仍劇烈影響台灣，台南、高雄、嘉義、屏東原本宣佈26日正常上班上課，9點後都改口停班課，台中市在午後風雨轉強，市府在8點半仍宣佈26日正常上班上課，臉書粉絲頁卻停在25日的停班課，但已有許多民眾湧入留言，直喊「現在風雨比前兩天大」、「市長媽媽明天似乎也不宜出門」、「海線現在狂風暴雨欸，是要讓大家被吹走嗎」喊話希望能反轉，敲碗天放颱假！

盧秀燕25日晚間8點半主持災害應變中心時表示，台中市26日風雨除了和平區超過標準，災情有一點嚴重，其他行政區沒都沒有超過達到放颱風假的標準，且相差甚多，明日氣象穩定，因此決定26日正常上班、上課。

盧秀燕宣佈26日正常上班、上課，臉書粉絲頁卻未更新仍是停留在24、25日停班課的梗圖，要市民乖乖在家，許多網友上留言大酸「沒停班停課，所以不敢PO 26號嗎」更指「大家po個現在風強雨驟的影片，讓盧媽媽看一下」，更指「海線今天的風雨比前幾天都強，大夜班怎麼上！」還有人說「請市長媽媽明天騎機車到市政府上班，體驗台灣大道的熱情。」

由於台中市府在凱米颱風來襲前，23日晚間8點先宣佈24日正常上班上課，不料深夜以颱風路徑南移，達停班課標準，改口停班課，連放2天颱風假後，市府25日晚8點半宣佈26日正常上班課，大批網友湧入盧秀燕臉書灌爆，要求反轉能改口也停班課。

盧秀燕宣佈26日正常上班、上課，臉書粉絲頁卻未更新仍是停留在24、25日停班課的梗圖，要市民乖乖在家，許多網友上留言大酸「沒停班停課，所以不敢PO 26號嗎」更指「大家po個現在風強雨驟的影片，讓盧媽媽看一下」。（翻攝自臉書）

盧秀燕宣佈26日正常上班、上課，臉書粉絲頁卻未更新仍是停留在24、25日停班課的梗圖，要市民乖乖在家，許多網友上留言大酸「沒停班停課，所以不敢PO 26號嗎」更指「大家po個現在風強雨驟的影片，讓盧媽媽看一下」。（翻攝自臉書）

凱米颱風尾強勁，台中市25日晚間風強雨大，5層樓高大樹到塌，壓到2車、3房。（民眾提供）

凱米颱風尾強勁，台中市25日晚間風強雨大，5層樓高大樹到塌，壓到2車、3房。（民眾提供）

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