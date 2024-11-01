康芮從台東成功登陸隔壁花蓮豐濱也很慘 台11線路基掏空約50米

台11線43.5K新社路段路基被大浪掏空50公尺，公路局早上有先擺放交通錐，鄉長邱福順希望早日搶修。（豐濱鄉公所提供）

2024/11/01 14:07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕強烈颱風康芮在台東成功登陸，鄰近地區花蓮縣豐濱鄉也遭大浪波及，台11線43.5K新社路段北上車道方向路基遭掏空50米只能單線通車，八里灣部落也因花51線坍方成為孤島。公路局花蓮工務段表示，台11線豐濱鄉約5處大小掏空路段，幸好不影響通行，目前先擺放交通錐確保安全！

颱風登陸前後因浪高達到10至12公尺，台11線55K~63K豐濱至石梯坪路段昨進行預警性封路，豐濱鄉長邱福順今天一早勘災，發現台11線新社段靠海的北側道路路基滑落，長度約50公尺，已請公路局盡速搶修。

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邱福順說，颱風走後豐濱百廢待興，全鄉截至中午還有2600多戶停電，許多地方連手機都沒訊號，全鄉大部分都還在停水，目前包括秀姑巒溪旁猴子山農路、通往八里灣部落的花51線鄉道6K+700都出現大規模坍方，車輛無法通行，八里灣部落變孤島，花64線瑞港公路也因倒木及大小坍方目前搶修中，今年颱風天災多，希望縣府能夠在經費幫忙鄉公所。

公路局花蓮工務段表示，台11線沿線被浪襲掏空的路段大大小小約有5處，幸還有靠山側的南向車道可維持單線通行，分布於新社、立德附近，掏空路段已先擺放交通錐，維護單線通行民眾的安全，後續將以鋪設鋼軌樁的方式加固保護路基。另大浪也把許多漂流木捲到路面，還有野溪暴漲、時雨瀑，目前全力進行路面清理中。

花蓮工務段長陳麗華說，轄區道路長達200公里，包括台11線、台11甲、台9丙都是管轄範圍，公路局磯崎監工站、合約廠商早上5點多就出門朝巡，災情主要是倒木、部分路基流失，呼籲民眾颱風過後道路清理需要時間，也請民眾注意路況、小心駕駛。

靠近颱風登陸地點的東海岸豐濱鄉，猴子山農路遭暴漲野溪摧毀。（豐濱鄉公所提供）

靠近颱風登陸地點的東海岸豐濱鄉，猴子山農路在秀姑巒溪旁的路段被大水的力量，水泥塊撕裂成片片。（豐濱鄉公所提供）

花64線瑞港公路目前仍無法通行，豐濱鄉、瑞穗鄉公所都在搶修、清理坍方倒木。（豐濱鄉公所提供）

通往海岸山脈八里灣部落的花51線鄉道出現坍方，邊坡原本用鋼軌樁加固，不敵康芮颱風強降雨，整片滑落溪谷。（豐濱鄉公所提供）

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