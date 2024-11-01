回應北韓援俄？南韓政府高層：視情況採取相應措施

北韓近日被指派兵援助俄羅斯，據悉已有多達8000名北韓軍人抵達俄國邊境州庫斯克。（路透資料照）

2024/11/01 13:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據悉已有多達8000名北韓軍人抵達毗鄰烏克蘭的俄羅斯邊境州庫斯克（Kursk）伺機投入戰場。對此1名南韓政府高層31日強調，首爾將秉持一貫立場，依照北韓、俄國軍事合作的實際進展分階段採取相應措施。

據《韓聯社》報導，不具名的南韓政府高層表示，尹錫悅政府將密切關注北韓部隊在戰場上的作用、參戰程度及自俄國方面取得的回報等，再進一步研擬相應措施。現階段有關北韓部隊如何參戰的情資並不完整，南韓將持續觀察事態發展，「攜手國際社會向平壤施壓，釋放強硬信號，敦促其重新考慮或延遲參戰時間、停止繼續派兵，以防局勢升溫」。

請繼續往下閱讀...

而談及北韓或於11月5日美國大選結束後展開第7次核試驗的可能性，該南韓政府高層透露，情報部門分析北韓已做好準備，隨時可以進行核試驗。他說，北韓正在評估實施核試驗的時間點，及可能產生的結果，「因此這完全取決於平壤的選擇，一再拖延說明其可能已有打算」。

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前將實際不足3萬人的駐韓美軍誇大為4萬人，並主張南韓拒絕分擔軍費一事，南韓政府高層稱，據川普親信說法，這些言論只是具目的性的政治表述，暗示南韓政府「應以實際行動和政策內容進行判斷」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法