為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

西班牙洪災增至158死 救援工作持續中

2024/11/01 03:00

〔中央社〕西班牙發生罕見洪災，死亡人數於今天增加到至少158人，救難人員仍在全力尋找有無生還者。政府也呼籲災區民眾待在家中，並示警緊急狀況「還沒結束」。

法新社報導，一場異常強烈的地中海風暴自29日起帶來豪雨及滾滾泥水，冲走居民並摧毀住家，又以西班牙東部的瓦倫西亞自治區（Valencia）災情最為慘重。

瓦倫西亞自治區救援工作協調單位宣布，截至今天下午已發現155具遺體。而卡斯提亞曼加自治區（Castilla-la Mancha）與安達魯西亞自治區（Andalusia）昨天宣布的死亡人數合計共3人。

昨天公布的初步統計為95死，但還有許多人下落不明，且救難人員仍無法進入某些區域，官員早已警告死亡人數可能攀升。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）呼籲瓦倫西亞自治區內瓦倫西亞省及加斯德倫省（Castellon）的居民「待在家中」，並遵照緊急應變單位的要求，「現在最重要的事情就是盡可能拯救人命」。

國王菲利佩六世（Felipe VI）也示警緊急情況「還沒結束」，西班牙國家氣象局（AEMET）今天則對東部和南部部分地區發布強降雨預警。1131101

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播