獵戶座星雲驚見「雙胞胎行星」 科學家：可能是被巨星霸凌的結果

天文攝影師佩德羅霍約斯（Pedro Puente Hoyos）今年3月拍攝的獵戶座星雲照片，展現了這片恆星誕生地的壯麗景色，也正是於此，天文學家發現了謎樣的「木星質量雙星天體」（JuMBOs）。（取自歐洲太空總署ESA官網）

2024/11/01 11:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》報導，距離地球1350光年的獵戶座星雲中，一項特殊的天文發現正引發科學界熱烈討論。天文學家在這片星雲中偵測到多對神祕天體，但對於它們是否真實存在，以及形成原因為何，科學家們仍各持己見。

「即使只有一個這樣的天體存在，也將徹底改變我們對恆星和行星形成過程的認知」，美國石溪大學理論天體物理學家佩爾納（Rosalba Perna）表示。

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這些被稱為「木星質量雙星天體」（Jupiter Mass Binary Objects, JuMBOs）的神祕天體，是由德國馬克斯・普朗克天文研究所的麥考格林（Mark McCaughrean）和荷蘭歐洲太空總署的皮爾森（Samuel Pearson）兩位科學家所發現。它們成對出現，每個天體的質量與木星相當。

英國雪菲爾大學的研究團隊近期在《天體物理期刊》（Astrophysical Journal）發表論文，提出全新解釋。研究員戴蒙德（Jessica Diamond）認為，這些JuMBOs可能原本要發展成恆星，卻遭到附近質量達太陽40倍的OB型巨星「霸凌」。

「OB型恆星是獵戶座星雲中最龐大的星體，」戴蒙德解釋，「它們發出的強烈輻射，會剝離較小天體外層的氫氣，阻礙其成長。」這個現象被稱為光致侵蝕（photoerosion）。

然而，賓州州立大學天文學家盧曼（Kevin Luhman）重新分析原始數據後指出，許多疑似JuMBOs的天體可能只是恰巧在視線上重疊的背景恆星。麥考格林團隊也將估計的JuMBOs數量從42對下修至20對，但仍堅信它們確實存在。

目前，科研團隊正運用韋伯太空望遠鏡進行光譜分析，尋找這些天體是否具有類似行星的化學特徵，如甲烷和水的存在。這項研究結果將有助於解開JuMBOs的真實身份之謎。

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