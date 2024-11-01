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    「拜登曲線」將再次重演？美提前投票民調支持率賀錦麗大勝

    4年前美國總統大選，川普在威斯康辛州一路領先，但在最後提前寄出的郵寄選票計票結果一次灌入後，拜登得票數瞬間垂直上升逆轉川普，垂直上升的狀況被戲稱為「拜登曲線」。（圖擷自X）

    4年前美國總統大選，川普在威斯康辛州一路領先，但在最後提前寄出的郵寄選票計票結果一次灌入後，拜登得票數瞬間垂直上升逆轉川普，垂直上升的狀況被戲稱為「拜登曲線」。（圖擷自X）

    2024/11/01 11:30

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國總統大選，在關鍵的威斯康辛州、密西根州，拜登在開票過程中一路落後，但在最後提前寄出的郵寄選票一次開出，拜登得票數瞬間垂直上升逆轉川普，引發各界討論，戲稱是「拜登曲線」；而這狀況有機會在這屆大選再次發生，民調顯示，已提前投票的選民中，賀錦麗支持率遠高於川普。

    綜合美國媒體報導，美國廣播公司新聞網（ABC News）與益普索（Ipsos）在27日公布的民調顯示，賀錦麗在提前投票的選民中獲得了62%的支持率，川普僅33%；而《紐約時報》/謝納學院25日民調中，提前投票選民有59%支持賀錦麗，川普則40%。

    美國民主黨的支持者普遍積極參與提前投票，例如透過郵寄投票，4年前美國總統大選，川普在威斯康辛州、密西根州一路領先，但在最後提前寄出的郵寄選票計票結果一次灌入後，拜登得票數瞬間垂直上升逆轉川普，引發質疑。

    當時密西根州最大城密爾瓦基公佈提早投票結果回應質疑，近17萬張郵寄選票中，拜登得票率84%，獲得14萬3124票，遠超川普的2萬3642票。

    報導指出，賀錦麗在提前投票的支持度遠高於川普，美國選舉提前投票對民主黨有利的傳統預計將在今年的總統大選中重現。

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