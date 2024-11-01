贊成付錢給美國保護台灣 蔡依橙：真被中共統治的話錢根本沒用！

川普近日再拋「台灣要付保護費」，引發熱議。（路透）

2024/11/01 00:30

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將於下週二（11/5）登場，國際高度關注。被認為選情相對樂觀的共和黨籍候選人川普（Donald Trump）近日再度拋出「向台灣收保護費」的發言，引發台灣社會熱議，不少人覺得川普似乎對台不友善，對台灣未來感到擔憂。不過時常對時事分享看法的醫師蔡依橙表示，他認同付給美國錢就像買保險的想法，他認為CP值甚至超越買保險。

針對川普再拋「向台灣收保護費」，日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫近日發文稱這其實就像買汽車付保險，引發網友討論。蔡依橙週四（10/31）轉發矢板明夫的貼文表示自己的看法和矢板明夫一樣，「付給美國的錢，是買軍火的，這些軍火可以保家衛國，美國怕他的主要客戶打輸，又會明助暗助。這甚至超越買保險。」

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蔡依橙接著說：「保險買到一張紙，我們拿到F-16V跟AIM-120，以及各式美系彈藥。忽然解放軍的戰機被打下來，中共也不知道這個AIM-120是誰的飛機發射出來的。缺乏美系武器，就是烏克蘭打得這麼辛苦的主要原因，美國想幫都很困難。因為當初沒買，一次要面臨裝備取得與訓練的問題，他們直到現在才有F-16可以用，不只數量少，型號還比較早期。」

蔡依橙指出，「根據各種分析，台灣買到的美系武器，價格都是行情價，或更低。有的案子，簡單用金額除以飛機數好像貴了些，是因為別人單買飛機，我們還包括彈藥以及與美軍一起訓練。但中共在台代理人最喜歡用片面事實散佈謠言。」

最後他直言，「真被中共統治的時候，錢是沒有用的。中共那麼努力打壓《國有器官》的上映、馬雲整個事業體被中國拿走；消失的肖建華、入獄的吳小暉、被處理掉的王健........你買的不只是保險、不只是武器，還有自己的人生。」

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