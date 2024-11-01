擱淺野柳中國籍貨輪未漏油 航港局今調度2艘抽油船展開抽油作業

海歷企業公司抽油平臺船「海歷15號」今天上午9點已從基隆港出發前往「鈺」輪擱淺海域，預計下午展開抽油作業。（記者林嘉東翻攝）

2024/11/01 10:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕搭載3座橋式起重機的中國籍「鈺洲啟航」貨輪，10月29日在新北市野柳外海失去動力，最後在野柳岬擱淺，17名中國籍船員已獲救，由於船上有重油、輕油與滑油等共290噸油料，船身傾斜有漏油污染海洋之虞。交通部航港局調度抽油平臺船「海歷15號」、與富貴168號漁船今（1）天上午9點已出發前往「鈺」輪擱淺海域，預計下午展開抽油作業。

「鈺洲啟航」貨輪上個月29日從基隆港出港，搭載3座橋式起重機，因康芮颱風環流及負載過重而動力不足，在野柳外海下錨棄船待援，船體經強風大浪吹襲，昨天清晨在距離野柳地質公園北方100公尺處發生右舷擱淺，1座橋式起重機傾倒在礁岩上，外界擔心漏油造成海洋生態危機。

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航港局指出，該艘貨輪的右舷並無油槽，油品儲存在左舷油槽，油閥已關閉、尚未漏油，前天已協調國內拖力最大的台船「浩克輪」趕往拖帶，但昨天海象條件不適合拖帶，改以抽油替代，並調度具有海事處理能力的海歷企業公司的「海歷15號」抽油平臺船及「詠順1號」油駁船在基隆港待命，嚴防船體被大浪「撕裂」後，左舷油槽漏油造成環境污染。

航港局緊急應變中心一早確定擱淺「鈺」輪船體撐過康芮颱風整夜侵襲船體未破，左舷油槽也未漏油後，終於鬆了一口氣，聯繫海歷企業公司，展開後續抽油作業。

航港局今天上午調度海歷公司「海歷15號」抽油平臺船與富貴168號漁船前往抽油，上午9時許「海歷15號」抽油平臺與富貴168號漁船，已分別從基隆港東21號碼頭與野柳漁港出發前往「鈺」輪擱淺的海域，預計下午展開抽油作業。

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