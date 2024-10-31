表態不認同川粉垃圾說！賀錦麗切割拜登 選前兩人恐不再同台

拜登失言加速了他與賀錦麗的緩慢分手，賀錦麗團隊一直以來都與拜登保持微妙的距離，展現了對拜登總統職位的尊重，但讓他遠離競選活動。（法新社）

2024/10/31 12:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登29日為民主黨候選人賀錦麗拉票時，稱川普支持者是「垃圾」，儘管白宮和拜登隨後發聲明澄清，但這失言已引發喧然大波，賀錦麗已表態不認同這個言論，傳出賀錦麗團隊已經拒絕拜登同台提議。

綜合外媒報導，拜登的川粉垃圾說發酵，儘管拜登澄清是指那位稱波多黎各是垃圾島的川普支持者（單數），但仍可能衝擊選情。針對拜登的失言，賀錦麗在當地時間30日表態：「首先，他（拜登）已澄清自己的言論。但我要表明，我強烈反對基於人們投票給誰而做出的任何批評。」賀錦麗強調，「無論你是否投票給我」她都將成為所有美國人的總統。

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報導指出，拜登失言加速了他與賀錦麗的緩慢分手，賀錦麗團隊一直以來都與拜登保持微妙的距離，展現了對拜登總統職位的尊重，但讓他遠離競選活動；她的幕僚擔心拜登拖累選情，已婉拒拜登在競選活動中與賀錦麗同台露面的提議。

美國著名政治學家、維吉尼亞大學政治學教授薩巴托（Larry Sabato）指出，拜登並不受歡迎，且經常失言，賀錦麗應避免在選舉結束前與拜登同台。

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