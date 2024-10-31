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萬聖節神比拚！拜登「咬嬰兒」 川普搭垃圾車

拜登在白宮的萬聖節活動中「咬嬰兒」。（路透）

拜登在白宮的萬聖節活動中「咬嬰兒」。（路透）

2024/10/31 12:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）於10月30日晚間在白宮舉行的萬聖節活動中，與一群身穿萬聖節裝扮的嬰兒進行互動，期間「象徵性地輕咬」了多名嬰兒的手腳，甚至包括一名打扮成小雞的嬰兒，引發網絡廣泛討論。

《紐約郵報》報導，影片顯示，81歲的拜登在「大白鯊」主題曲的伴奏下「輕咬」了一名嬰兒的大腿，逗得嬰兒咯咯笑，而嬰兒的母親也似乎不介意，事後還與拜登寒暄。當晚，拜登也輕咬了其他嬰兒的手臂和腳趾，並親吻了幾名由父母抱著的嬰兒，這些互動在社群媒體上引發激烈反應。

保守派評論員索特（Nick Sorter）在推特上諷刺道：「拜登居然在白宮萬聖節派對上『咬』嬰兒，這到底是什麼時間線？」也有網友聯想到拜登的德國牧羊犬「少校」（Major），該犬曾多次在白宮咬傷工作人員，調侃道：「也許拜登是跟他的狗學的。」

同時，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）則在威斯康辛州舉行競選活動，並搭乘垃圾車現身，身穿橙色安全背心進行演講， 暗諷拜登貶損其支持者為「垃圾」。保守派媒體將此舉與拜登的「咬嬰兒」行為相比較，強調兩者的「鮮明對比」，引發支持者熱議。

白宮每年都會舉辦萬聖節招待活動，而這次活動將成為拜登在明年一月卸任前的最後一次。拜登一向面對有關心智狀態的質疑，而此活動引發的網路熱議，可能成為未來選戰中的話題焦點，為共和黨攻擊提供了新的素材。

川普威州垃圾車造勢活動， 暗諷拜登貶損其支持者。（美聯社）

川普威州垃圾車造勢活動， 暗諷拜登貶損其支持者。（美聯社）

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