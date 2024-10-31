CNN數據專家：三項指標顯示川普將贏得大選

CNN資深數據記者恩騰 （左） 分析了三個預示川普下月可能勝選的「指標」。（翻攝CNN畫面）

2024/10/31 12:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）資深數據記者恩騰 （Harry Enten） 分析多項數據指標，預測川普 （Donald Trump） 將在2024年總統大選中勝出。恩騰在1月30日上午的CNN節目中向主播伯曼 （John Berman） 指出，多項指標都指向川普將贏得選舉。

恩騰提出的三個主要指標包括：對國家現狀感到滿意的民眾比例低、拜登總統的低支持率以及共和黨在搖擺州的選民登記人數激增。 他指出，根據歷史數據，在現任總統支持率低迷的情況下，其所屬政黨的候選人通常難以勝選。

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恩騰首先分析了美國民眾對國家發展方向的滿意度。他指出，目前僅有28%的美國人認為國家正走在正確的軌道上。根據1980年以來的歷史數據，在現任總統敗選時，這個數據平均為25%；而在現任總統勝選時，這個數據平均則高達42%。恩騰強調，目前的28%數據更接近現任執政黨敗選時的數據，而非勝選時的數據。

第二個指標是現任總統的淨支持率。恩騰指出，根據歷史數據，如果現任總統的淨支持率為負數，其所屬政黨的候選人通常無法繼任。目前拜登總統的淨支持率為負15個百分點。恩騰以小布希 （George W. Bush）、詹森 （Lyndon B. Johnson） 和杜魯門 （Harry Truman） 等前總統為例，說明他們在任期結束時的低淨支持率，都未能讓其所屬政黨的候選人順利繼任。

第三個指標是搖擺州的選民登記情況。 恩騰指出，共和黨在搖擺州的選民登記人數持續增加，而民主黨與共和黨的差距正在縮小，這顯示共和黨正在擴大其選民基礎。

恩騰總結指出：「我們看到對國家發展方向的滿意度非常低，拜登總統的支持率也很低，而共和黨的選民登記人數正在增加。 你們不能說沒有人警告過你們。」

值得一提的是，恩騰在一天前曾警告，民調也可能低估了賀錦麗 （Kamala Harris） 的表現。他認為，2022年期中選舉前的民調低估了民主黨的支持率約4個百分點，目前賀錦麗的支持率與川普不相上下，也可能出現類似的低估情況。

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