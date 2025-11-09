飛來艷福？醉女上錯車 他拒勸阻撿屍性侵賠償和解仍判囚

劉男撿屍酒醉女，又不聽友人勸阻性侵，被高雄高分院判刑。（情境照） ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

高雄市劉姓駕駛遇上1名等候白牌計程車的酒醉女子誤搭，竟起色心撿屍載往摩鐵，嘿咻前友人曾告知違法，他仍恣意妄為，事後雖賠償和解，女方在法庭上也替他求情，仍被高等法院高雄分院依妨害性自主罪判處有期徒刑3年1月，不准緩刑。

據了解，2024年4月26日晚上，被害人「小雪」（化名）因不勝酒力，在苓雅區新盛2街附近，呼叫約定白牌計程車，卻因酒醉誤搭暫停該處的劉姓男子私人轎車。劉認為天外飛來艷福，載往汽車旅館，趁她意識不清，涉嫌性侵得逞。

「小雪」醒來後發現身體有異，向苓雅分局報案，員警傳喚劉男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌強制性交罪，移送高雄地檢署偵查、起訴，承辦法官審酌他坦承犯行，判處有期徒刑3年4月。

劉男上訴指出，他不是預謀犯罪，也與隨機惡性重大慣犯有別，犯後共賠償19萬元和解，「小雪」並同意予以緩刑，希望能夠給他自新機會。

高雄高分院調查，劉男性侵前曾詢問友人「撿屍」有罪嗎？並不聽對方勸他將「小雪」送往派出所，恣意妄為，雖從輕改判3年1月，但不宜宣告緩刑，仍可上訴。

