    首頁 > 生活

    把握今天好天氣！入夜北部有雨 週四鳳凰颱風恐登陸

    2025/11/09 06:59 即時新聞／綜合報導
    今日中南部高溫可達30至33度，溫暖微熱，北部及東半部則是27至30度，但各地早晚仍涼。北台灣晚間將轉為有雨天氣。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（9日）各地大多為多雲到晴的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨。

    氣溫方面，今日中南部高溫可達30至33度，溫暖微熱，北部及東半部則是27至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請適時增減衣物以免著涼。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    第26號颱風「鳳凰」中心位置今日凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方1070公里，以每小時28轉32公里速度，向西北西進行。氣象署路徑預測顯示，「鳳凰」10日通過菲律賓呂宋島後將北轉，13日最接近台灣，並有可能在中南部一帶登陸，民眾需做好防颱準備。

    週一（10日）至週二（11日）受「鳳凰」颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，使雨勢有更加明顯的趨勢，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並可能出現大雨或局部豪雨。尤其東北部地區及大台北、東部山區

    ，有可能出現局部豪雨等級以上降雨

    週三（12日）至週四（13日）整體降雨強度將受颱風屆時強度及路徑而定，週三颱風中心逐漸接近西半部地區，在中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨，北部及東北部地區有短暫陣雨。週四隨著颱風逐漸減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    23 ~ 30 23 ~ 34 27 ~ 34 27 ~ 34

    鳳凰颱風路徑預測圖。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

