拜登欲助選遭冷處理 美媒爆賀錦麗刻意與他保持距離

選戰倒數計時之際，賀錦麗團隊傳不願與拜登（左）合體。（彭博資料照）

2024/10/28 11:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選進入倒數第8天，民主黨總統候選人賀錦麗 （Kamala Harris） 的競選團隊對現任總統拜登 （Joe Biden） 的助選意願反應冷淡。多位知情人士透露，賀錦麗陣營認為支持率低迷的拜登恐成選情負擔，但又不願直接回絕這位81歲的老長官。

據美國知名政治新聞網站《Axios》報導，拜登團隊已預留多天行程，期待為賀錦麗站台，但賀錦麗陣營總是以「再研究」作為回應，至今未安排任何兩人同台造勢活動。一位知情人士形容，這就像一場緩慢進行的分手戲碼，賀錦麗團隊雖然尊重拜登的付出，但不願在這個關鍵時刻與民調持續下滑的總統過度連結。

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根據民調分析網站「FiveThirtyEight」最新數據，拜登的支持率僅39%。另一位知情人士直言：「他讓人想到過去四年的包袱，而非賀錦麗所主打的改革未來。」

報導指出，拜登陣營近期轉趨強勢，上週突然宣布將獨自前往賓州匹茲堡造勢，讓賀錦麗團隊措手不及。賀錦麗陣營上週六（26日）公布的行程中，詳列多位重量級助選人物，包括好萊塢女星凱莉華盛頓 （Kerry Washington）、密西根州薩吉諾市長摩爾 （Brenda Moore）、運輸部長布塔朱吉 （Pete Buttigieg） 等，卻隻字未提拜登的匹茲堡行。

除了賀錦麗團隊的冷淡回應，拜登近期也因為一系列事件，引發外界對其影響力的擔憂。本週在新罕布夏州的一場演說中，拜登脫稿表示「必須把川普關起來」，雖立即更正為「政治上的關起來」，但已遭共和黨抓住機會，指控拜登政府對川普的起訴帶有政治動機。

此外，拜登團隊先前也曾因未事先通知，就讓拜登單獨前往白宮簡報室接受記者提問，無意中搶了賀錦麗在密西根州活動的媒體版面，也造成賀錦麗團隊的不滿。 6月與川普的辯論中，拜登因為表現不佳而退出總統大選，這也顯示出，現年81歲的拜登在演講和溝通方面已經出現了問題。

民主黨內部消息指出，威斯康辛、密西根、賓州等關鍵搖擺州選情日趨艱困。這些傳統「藍牆」（Blue Wall）州份對賀錦麗至關重要，特別是在她在陽光帶（Sun Belt）亞利桑那、喬治亞、北卡羅萊納三個搖擺州選情不振的情況下。多位賀錦麗陣營核心幕僚在私下會議中坦言，最終勝負可能取決於密西根與賓州。

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