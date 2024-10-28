以色列空襲伊朗 納坦雅胡：精準打擊目標

以色列總理納坦雅胡公開以軍戰果。（路透）

2024/10/28 11:02

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列26日針對伊朗發動3波空襲，引起世界關注。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）27日公開以軍戰果，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）同日也發聲，表示不該對伊朗遭空襲一事誇大或淡化。

綜合外媒報導，納坦雅胡表示，伊朗先前用數百枚彈道導彈襲擊了以色列，但他們的襲擊以失敗收場，以色列遵守了反擊承諾，藉由空軍空襲伊朗，嚴重打擊伊朗的防禦工事及飛彈生產能力，這次空襲精確且有力，以軍完成了所有目標。納坦雅胡也對伊朗民眾喊話，強調以軍行動不是針對民眾，而是針對壓迫人民、威脅地區安全的政權。

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以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）指出，以色列方面釋出非常明確的訊息，這和近幾個月中東發生的事有關，以色列之洞如何在任何時間、任何地點打擊各種威脅。哈勒維強調，空襲行動只是動用以軍的部分戰力，以軍有能力做得更多，目前將靜待事態發展，為所有狀況做好準備。

哈米尼指出，雖然以色列希望擴大空襲伊朗造成的影響，但以色列對伊朗做出錯誤評估，「他們仍然無法正確理解伊朗人民的力量、能力、聰明才智和決心。我們需要讓他們了解這些事情」。哈米尼強調，認為伊朗應該避免生產武器來防止激起反彈的人是錯的，一個保持弱小的國家，並不能保證自身安全。

伊朗通訊社（IRNA）引述伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）的聲明，阿拉奇在聲明中指出，伊朗並不尋求戰爭，但伊朗將在適當的時機回應以色列的任何侵略行為。

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