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    「公平」還是「政治正確」？紐時：賀錦麗執政理念惹議

    多位官員和幕僚匿名向《紐約時報》透露，副總統賀錦麗在處理國內外事務時，經常會從多元、平等與包容 （DEI） 的角度出發。（路透）

    多位官員和幕僚匿名向《紐約時報》透露，副總統賀錦麗在處理國內外事務時，經常會從多元、平等與包容 （DEI） 的角度出發。（路透）

    2024/10/28 11:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統賀錦麗 （Kamala Harris） 在任期內，幾乎所有事務都努力灌注「公平」理念，將種族和性別議題融入各項政策，從外交情報到COVID-19（武漢肺炎）疫情，甚至到颶風救災，都優先考量「多元、平等與包容」（DEI） 的理念。

    據《紐約時報》報導，多位官員和幕僚匿名透露，賀錦麗剛上任不久，就對情報報告中描述兩位女性世界領導人的方式提出異議，認為使用的形容詞「很少用來描述男性領導人」。 她要求官員仔細查閱多年來的情報機構簡報報告，尋找支持她主張的證據。

    不過，一位不願具名的資深情報官員表示，他們只找到一些「有問題的詞彙選擇」，沒有發現任何性別偏見的模式。 由於這些報告屬於機密文件，因此賀錦麗提出的「問題詞彙」始終未被公開。

    報導指出，儘管賀錦麗的「公平」倡議一開始就遇到挫折，但她始終堅持以DEI的理念看待所有議題。在COVID-19疫情期間，賀錦麗不斷要求幕僚將疫苗接種數據按人口統計細分，以尋找任何差距。 這種要求非常頻繁，以至於賀錦麗的顧問會事先準備好各種問題的答案，例如不同國內問題如何影響女性和種族少數群體。

    一位不願具名的前助手表示：「她一直對種族和性別議題很感興趣。」 「我們都知道這對她來說非常重要，所以我們會主動將這些內容加入到她的簡報中。她不需要再問了。」

    2022年，颶風伊恩 （Ian） 重創佛羅里達州後，賀錦麗在華盛頓舉行的論壇上發表了具有爭議性的言論：「我們必須以公平的方式處理這件事，也就是說，我們必須根據公平性來分配資源。」 佛羅里達州聯邦參議員史考特（Rick Scott） 等共和黨人對她的言論進行了猛烈批評。

    《紐時》透露，賀錦麗的「公平」理念甚至延伸到國外，她關心性別不平等對非洲、東南亞和加勒比海等國家的國家安全機構的影響。儘管賀錦麗在任期內推廣「公平」理念，但在競選過程中，她卻刻意迴避這些議題，刻意避免被貼上左傾極端分子的標籤。

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