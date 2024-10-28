川普赴民主黨鐵票區紐約造勢 梅蘭妮亞驚喜現身力挺

梅蘭妮亞在本次大選中首度在川普的造勢活動發表演說。（路透）

2024/10/28 11:56

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普與副總統候選人范斯（J.D. Vance）27日在民主黨鐵票區紐約市舉行造勢大會，在此次大選中鮮少公開露面的前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也驚喜現身，首度在川普的造勢活動中發表演說。

綜合外媒報導，川普27日在位於紐約市中心的麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大會，在大會進行約4小時候，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）介紹梅蘭妮亞登台。梅蘭妮亞表示，在幾個世代以來，紐約培養了美國最無畏的領導人，他們改變了世界進程，紐約市和美國需要「恢復魔力」。

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梅蘭妮亞提到：「想像一個美好的美國，讓我們懷著建立在美國偉大之上的共同願景，共同向前邁進；讓我們抓住這一刻，為明天、我們應得的未來創造些什麼。」接著梅蘭妮亞說：「讓我們歡迎我們的下一任『指揮官』、我的丈夫、川普總統！」

隨後川普在熱烈的掌聲和歡呼聲中上台，擁抱梅蘭妮亞，親吻她的臉頰後看著觀眾。川普：「我們很高興我美麗的妻子加入我們。」並提到梅蘭妮亞9月出版的新書非常棒。

梅蘭妮亞在川普此次競選過程中鮮少公開露面，僅出席7月18日的共和黨全國代表大會；在川普7月遭槍擊後，發表聲明支持川普；9月時推出新書，接受《福斯新聞》採訪等。《紐約時報》報導指出，27日在麥迪遜花園舉行的活動中，是梅蘭妮亞在本次大選首度在川普的競選活動上發表演說。

川普與梅蘭妮亞罕見在造勢活動中公開合體。（歐新社）

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