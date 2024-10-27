選前9天！川普返紐約挖牆腳 麥迪遜廣場花園造勢

10月26日，共和黨總統候選人、前總統川普在賓州州學院的競選集會上講話。（路透）

2024/10/27 19:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕距離2024年美國總統大選僅剩9天，川普當地時間27日將在紐約市的麥迪遜廣場花園 （Madison Square Garden） 舉行大型競選集會。儘管紐約州向來被視為民主黨的鐵票區，川普此舉仍具有重要的戰略意義，被解讀為其選戰策略中，積極提升共和黨在全國選情，並影響其他關鍵搖擺州選民的重要一步。

福斯新聞網（Fox News）報導，次造勢活動採「先到先得」（first-come, first-serve） 的方式發放入場券，在公布後數小時內即宣告額滿，顯示川普在紐約仍擁有相當堅實的支持者基礎。

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麥迪遜廣場花園這個可容納19500人的大型場館，曾舉辦過2004年的共和黨全國代表大會 （RNC），以及1924年、1976年、1980年和1992年的民主黨全國代表大會 （DNC），其歷史意義和象徵性都非同小可。

川普競選團隊表示，此次集會將邀請政界要員、名人和音樂家等重量級嘉賓出席，並由川普的家人朋友一同闡述川普是「解決賀錦麗造成的一切問題的最佳人選」。

特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk） 和終極格鬥錦標賽 （UFC） 總裁懷特 （Dana White） 將親臨現場。 馬斯克本月初已在賓州巴特勒 （Butler） 為川普助選，而懷特則在今年密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會上為川普引言。

其他出席嘉賓還包括前獨立總統候選人小羅伯特·甘迺迪 （Robert F. Kennedy J小羅勃甘迺迪、前紐約市長朱利安尼 （Rudy Giuliani）、政治評論員卡爾森 （Tucker Carlson） 和轉投共和黨的前民主黨總統候選人加巴德 （Tulsi Gabbard）。

共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）、眾議院議長麥克·強森 （Mike Johnson）、眾議員史蒂芬尼克 （Elise Stefanik） 和唐納茲 （Byron Donalds） 等政界人士也將共襄盛舉。川普的長子小川普（Donald Trump Jr.）次子艾瑞克．川普（Eric Trump），以及擔任共和黨全國委員會（RNC）共同主席的兒媳賴拉 （Lara Trump） ，都將一同出席。

川普近幾個月來多次在紐約舉行集會，吸引了大量支持者。儘管紐約州是民主黨的傳統優勢區，這次在麥迪遜廣場花園舉行的大型集會，仍被視為川普選戰策略中重要的一環，旨在展現其堅實的支持者基礎，提升共和黨在全國的選情，並間接影響其他關鍵搖擺州的選民，為爭取最終的勝利做最後衝刺。

紐約麥迪遜廣場花園26日在川普競選集會之前，同時出現川普與賀錦麗的競選照片。（路透）

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