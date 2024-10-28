不論賀、川誰當選總統 谷立言：不必擔心美對台基本路線改變

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，不管是民主黨總統候選人賀錦麗或共和黨總統候選人川普當選，都不必擔心美國對台基本路線改變。（資料照）

2024/10/28 05:30

台美關係 一直獲美國跨黨派支持

〔記者黃靖媗／綜合報導〕美國總統大選將於下月五日登場，針對選後的局勢，美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，不管是民主黨總統候選人賀錦麗或共和黨總統候選人川普當選，都不必擔心美國對台基本路線改變，台美關係一直獲美國跨黨派支持，包括對台灣的軍事協助，選後也會繼續下去。

努力協助台灣 證明美是可靠夥伴

谷立言近日接受YouTuber「敏迪選讀」專訪表示，與他上次在台擔任AIT副處長期間相比，他這次任期聽到較多有關「疑美論」的辯論，讓他感到有些意外。他希望繼續努力強調美國對台灣防禦能力的承諾，或在國際連結上協助台灣，證明美國是可靠的夥伴。

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針對美國總統大選，谷立言表示，不管是民主黨總統候選人賀錦麗或共和黨總統候選人川普當選，都不必擔心美國的基本路線會改變。他強調，台美關係自一九七九年「台灣關係法」通過後，一直獲美國跨黨派支持，每當美國國會有關於台灣的法案表決時，都是壓倒性通過。

谷立言強調，美國兩黨均重視東亞和印太的穩定安全，川普過去擔任總統時，與日本關係非常好，也積極主導「四方安全對話」（Quad），兩黨也許在其他區域的安全議題會有辯論，但對亞洲議題不會有太大改變。

對於日本首相及眾議院改選，谷立言表示，新任日相石破茂與前日相岸田文雄皆為自民黨，向來支持美日關係，他不認為石破茂的政策方向會脫離岸田文雄已設立的方向，且在野黨的前日相野田佳彥同樣支持美日同盟，顯示外交安全政策共識非常強，日本是非常穩定的國家，不會變來變去。

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