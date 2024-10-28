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    美大選倒數9天激戰》蜜雪兒合體賀錦麗 川普直搗紐約

    美國民主黨總統候選人賀錦麗（右）26日在密西根州造勢，請來前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（左）站台。（美聯社）

    美國民主黨總統候選人賀錦麗（右）26日在密西根州造勢，請來前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（左）站台。（美聯社）

    2024/10/28 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統大選進入倒數九天，民主黨候選人賀錦麗在倒數第二個週末接連邀集大咖助陣，繼流行樂天后碧昂絲、前總統歐巴馬後，廿六日在密西根州的造勢活動中，請來前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬站台。享有高人氣的蜜雪兒警告，若共和黨候選人川普重返白宮，將置女性生命於險境。川普陣營則在廿七日直搗民主黨票倉，在紐約麥迪遜花園廣場舉行兩萬人造勢大會。

    蜜雪兒批川「危害女性」

    蜜雪兒在密西根卡拉馬朱（Kalamazoo）的集會上聚焦女性權益，直指川普掌權對女性可能帶來的危害，對墮胎權的攻擊是限制女性醫療照護權益的預兆。她說，某些男性基於對現狀的不滿，將選票投給川普，「如果我們不能導正這次選舉，你們的妻子、女兒、母親，身為女性的我們，都將承受這些怒氣的附帶傷害」。

    蜜雪兒坦言，對川普勝選的可能性感到「真切恐懼」，不明白「為什麼選戰會如此膠著」。她對川普實施全國墮胎禁令的前景示警，「請不要把我們的命運交給像川普這樣的人」。

    根據「今日美國報」（USA TODAY）／薩福克大學近期發布的全國民調，女性對賀錦麗、川普的支持度分別為五十三％和卅六％；相反地，男性支持賀錦麗的比例僅約卅七％，川普為五十三％，創下一九八o年代以來最大性別比例差距。賀錦麗與競選搭檔華茲將在未來數日展開大選前最後催票行動，穿越全美拜訪七個搖擺州。

    賀錦麗當日還拜訪密西根州波提吉（Portage）醫療從業人員，了解墮胎限制所造成的醫療衝擊，包括置身嚴格墮胎限制地區的患者，向外尋求醫療照護等現象。賀錦麗批評，由於川普和聯邦最高法院的作為，醫療危機正在美國發生。美國最高法院在二○二二年推翻確認憲法保障墮胎權的「羅訴韋德案」，裁定終止對墮胎權的保護。

    川普控賀造成移民破口

    密西根州擁有十五張選舉人票，是可能左右選舉結果的七大搖擺州之一，廿六日開放個人提前投票，已有超過一四○萬張選票入匭，約佔註冊選民的廿％。二○二○年大選中，現任總統拜登以五十‧六二％得票率，小勝川普的四十七‧八四％。

    廿六日連跑密西根和賓州造勢的川普，則再度指控賀錦麗推動開放邊境的移民政策，「大家都知道她會毀滅我們的國家，沒有人尊敬她。美國現在是個被侵佔的國家，破口是賀錦麗造成，我們將予以修補」，「她是個蠢蛋，這個人不能當總統」。

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