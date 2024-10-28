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    川普造勢人潮爆滿！MAGA熱潮襲紐約 麥迪遜廣場花園內外沸騰

    川普紐約造勢人潮爆滿，麥迪遜廣場花園場外許多支持者擠不進會場。（路透）

    川普紐約造勢人潮爆滿，麥迪遜廣場花園場外許多支持者擠不進會場。（路透）

    2024/10/28 12:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普27日紐約市麥迪遜廣場花園（ Madison Square Garden）舉行大型競選集會，號稱吸引超過2萬名支持者到場，場內外擠滿人潮，由於館內容納人數已達上限，還有數以千計支持者只能在館外透過大型螢幕觀看川普的演講。

    《紐約郵報》報導，現場一名警官說，川普演講前3個小時，也就是當地時間下午4點30分（台灣時間28日凌晨4點30分），麥迪遜廣場花園的大門已關閉，估計約有2萬名支持者被拒於門外，且仍有大批支持者從四面八方趕來。

    一位川普支持者說，他排錯隊，等了兩個小時最終未能入場，但他坦言：「這沒關係，我參加過其他川普的集會，錯過一場也無妨。」

    被拒絕入場的支持者並未因此沮喪，他們紛紛湧向附近的酒吧和餐廳，改在螢幕上觀看川普的集會直播。在麥迪遜廣場花園對面的阿維尼達酒吧 （Avenida Bar），許多戴著「讓美國再次偉大」（MAGA） 帽子的支持者一邊喝酒一邊討論川普的演講，熱鬧非凡。

    一名不願具名的當地餐廳員工說：「這群顧客和平常不一樣，他們要求把所有電視都轉到集會直播。我還被叫了一次『墨西哥人』。」

    由於人數眾多，部分川普支持者從26日就開始在麥迪遜廣場花園外排隊。週日清晨，已有約1萬人聚集在場館外，該數據經《紐約郵報》估計並獲當地警方證實。

    許多支持者不畏嚴寒，排隊等待入場，對場外缺乏流動廁所表示不滿，有人甚至隨地解決生理需求，造成地面髒亂。

    雖然紐約州是民主黨票倉，在這次總統大選中不太可能出現競爭，但川普選擇在這裡舉行集會，顯然意圖吸引媒體關注，增加新聞熱度。此外，川普也希望藉此集會提升其他共和黨候選人在激烈競爭州的選情，並爭取更多選民支持。川普樂觀地表示，他有信心「拿下紐約」，但專家普遍認為此可能性極低。

    川普並非唯一在不利州份舉行集會的候選人。民主黨候選人、副總統賀錦麗 （Kamala Harris） 26日也在長期共和黨票倉的德州休斯頓 （Houston）造勢。

    此次川普集會，邀請了眾多「川普鐵粉」登場，包括太空與電動汽車領域的領袖馬斯克 （Elon Musk）、生物科技創業家拉馬斯瓦米 （Vivek Ramaswamy） 及共和黨副總統候選人范斯 （JD Vance） 等人。

    紐約麥迪遜廣場花園的場館可容納1萬9500人，川普27日造勢集會最後塞滿全場，約2萬人進場。（歐新社）

    紐約麥迪遜廣場花園的場館可容納1萬9500人，川普27日造勢集會最後塞滿全場，約2萬人進場。（歐新社）

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