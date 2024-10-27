「川普不是法西斯！」紐約民主黨市長罕見槓上賀錦麗

紐約市長亞當斯（左）強烈反對賀錦麗（右）等人將川普比作「法西斯分子」的說法，呼籲各方「降低言論溫度」。 （美聯社檔案照）

2024/10/27 15:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨籍紐約市長亞當斯（Eric Adams）26日罕見為共和黨總統候選人川普（Donald Trump）辯護，強烈反對民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）等人將川普比作「法西斯分子」的說法，呼籲各方「降低言論溫度」。

「有些市內的政治領袖也曾對我做出這種指控，我的答案是『不』，」目前正面臨聯邦貪污起訴的亞當斯在記者會上表示：「我很清楚希特勒的所作所為，也知道法西斯政權是什麼樣子。我一再呼籲，我認為大家都該降低討論的火藥味。」

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《紐約郵報》報導，亞當斯是在說明川普週27日即將在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉行造勢大會的維安部署時做出上述回應。這番言論與民主黨高層的立場形成鮮明對比。

本週稍早，《大西洋月刊》披露川普在白宮任內曾讚揚希特勒，此說法獲得其前幕僚長凱利將軍（John Kelly）證實後，賀錦麗與拜登總統開始猛烈抨擊川普。賀錦麗上週在CNN市民大會上直言川普是「法西斯分子」，並引述凱利的說法指出：「川普曾問道，為什麼他的將軍不能像希特勒的將軍那樣？這凸顯了嚴重的問題，他崇拜獨裁者。」

針對有人要求取消川普的造勢大會，亞當斯表達強烈反對：「這裡是美國，是紐約。讓民眾行使表達權利非常重要，而我們身為市政府與警察部門的職責，就是確保他們能和平地表達訴求。」

值得注意的是，賀錦麗陣營近日發布多份新聞稿，持續強調川普曾稱讚「希特勒重建德國經濟」等言論。前民主黨總統候選人希拉蕊.柯林頓（Hillary Clinton）更在CNN節目中指控，川普此次造勢活動是「重演」1939年納粹在同地舉行的集會。

紐約市警局表示，已規劃示威區域，並將部署重裝部隊、反恐小組、航空組等單位，嚴防任何暴力事件發生。

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