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日眾院大選萩生田光一驚險過關 安倍派「五人眾」4人生還

日本眾院大選，自民黨安倍派「五人眾」之一的前政調會長萩生田光一突破困境，確定當選。（資料照）

日本眾院大選，自民黨安倍派「五人眾」之一的前政調會長萩生田光一突破困境，確定當選。（資料照）

2024/10/28 06:00

首次上稿 10-27 23:26
更新時間 10-28 06:00

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本眾院大選，自民黨安倍派「五人眾」之一的前政調會長萩生田光一突破困境，確定當選。「五人眾」除了高木毅，其他4人均當選。

萩生田因涉入自民黨派系政治獻金未申報事件，遭到自民黨處以停止黨職一年的處分，原本處分已確定，但自民黨新總裁石破茂上台後追加處分，在這次眾院大選中不提名，萩田生陷入苦戰，再加上選前3天又爆發黨中央無端發放2000萬日圓（約新台幣420萬元）補助金給「未提名候選人」的風波，如同壓垮駱駝的最後一根道草，讓他的選情更為吃緊。

萩生田是前首相安倍晉三的親信，相當親台，在安倍過世後，他曾於2023年以自民黨政調會長身分訪台，表現力挺台灣的態度。

安倍過世後，萩生田也一度被視為是安倍派掌門人的最力有人選，但他生性隨和不愛與人爭權奪利，安倍派維持了集體領導的形式，「五人眾」除萩生田，還有西村康稔、高木毅、松野博一和世耕弘成。

這次選舉，五人眾之中世耕弘成退出自民黨，萩生田、西村和高木未獲提名，4人均以無黨籍身分參選，松野則獲提名但未重覆列入比例選區，結果萩生田、西村康稔、松野和世耕均生還，僅有高木落選。這也視為是選民還給安倍派的某種程度的公道。

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