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    川普再拋「台灣要付保護費」 矢板明夫：就像買汽車付保險

    川普近日再拋「向台灣收保護費」，掀輿論熱議。（美聯社）

    川普近日再拋「向台灣收保護費」，掀輿論熱議。（美聯社）

    2024/10/30 00:33

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將屆，共和黨籍候選人川普（Donald Trump）近日再拋「向台灣收保護費」，掀輿論熱議。日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫認為，給美國交「保護費」，就像買汽車付保險一樣，「美國應該要保護台灣，但不能收保護費，這種吃霸王餐、佔人便宜的邏輯，明顯沒有道理。」

    矢板明夫近日上資深媒體人周玉蔻的廣播節目接受訪談，談到川普近日再次強調台灣如果想要美國保護，就應該支付保護費的論述，當時矢板明夫表示「那就太好了啊！台灣又不是沒有錢。付錢就可以保障國家安全，那為什麼不付？」結果這段發言在網上發酵，引發正反論戰。

    對此，矢板明夫29日深夜在臉書發文，「給美國交『保護費』，就像買汽車付保險一樣。如果我買了一輛新車，保險公司不允許我上保險，那我一定非常擔心出事，甚至不敢開車上路。但假如有一天，保險公司突然跟我說『你趕緊繳保險費』，那我一定十分開心，因為他允許我上保險，我以後就敢安心上路了。」

    他指出，「包括日本和韓國，世界上的很多國家都向美國以各種形式交『保護費』。比如說，駐日美軍的很多費用，都是由日本政府負擔的。正因為如此，日本這麼多年來才可以不怕俄羅斯、北韓、中國的脅脅，安心地發展，並創造出經濟奇蹟。不知道為什麼，在台灣有很多人堅定地認為，美國應該要保護台灣，但不能收保護費，這種吃霸王餐、佔人便宜的邏輯，明顯沒有道理。」

    他也提到，有很多人說「川普不講信用，他收了台灣的錢之後，可能在關鍵的時刻不出手保護台灣，那麼台灣豈不成了冤大頭？但是仔細想想，這種邏輯似乎也不成立。美國就像保險公司一樣，全世界有很多客戶，到處收費。試想，如果某一客戶出事，保險公司不理賠的話，那不是等於砸了自己的招牌？以後別的國家都不會好好付錢了。」

    矢板明夫表示，「以前的台灣，想找人保護，但是『捧著豬頭找不到廟門』。而現在，廟門打開了，裡面有人在向台灣招手，台灣的選擇，難道不應該是『趕緊進去』？」

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