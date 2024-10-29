MSNBC播報川普造勢 插播納粹集會畫面引爆爭議

MSNBC直接將川普在麥迪遜廣場花園的集會與1939年的納粹集會作比較。（翻攝自MSNBC）

2024/10/29 08:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國MSNBC新聞網在27日報導前總統川普在紐約麥迪遜廣場花園的造勢活動時，將現場畫面與1939年納粹集會的歷史影像並列播出，此舉引發輿論強烈抨擊。

MSNBC在直播報導中，主播以「令人不寒而慄」形容川普的造勢活動，並播放85年前在同一場地舉行的納粹集會影像。主播表示：「1939年，超過兩萬名希特勒的支持者曾在此舉行所謂『親美』集會。」

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《紐約郵報》報導，此一報導手法立即引發嚴厲批評。多位評論者指出，川普造勢現場包含各族裔、不同宗教信仰的支持者，將之與納粹集會相提並論實屬不當。社群平台X用戶@amuse發文指出：「現場有正統派、改革派等各派猶太裔美國人，甚至有穆斯林婦女參與，這樣的比較令人不齒。」

此次爭議發生前，前美國國務卿希拉蕊批評說，川普這場集會是要複製當年的納粹盛況。副總統賀錦麗（Kamala Harris）更數度直指川普是「獨裁者」和「法西斯分子」，強調他若重返白宮將對民主制度造成嚴重威脅。這番言論在共和黨陣營引發強烈反彈。

在此背景下，最受矚目的是，94歲的大屠殺倖存者沃斯基（Jerry Wartski）也出席了川普的造勢大會。沃斯基曾在奧斯威辛集中營倖存，他在近期的競選影片中力挺川普，並反駁副總統賀錦麗將川普比擬為「法西斯分子」的說法。當被問及為何支持川普時，這位猶太裔長者以猶太語回應：「因為他是個好人（mensch）。」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也是造勢會的演講嘉賓之一，他在社群平台上抨擊MSNBC的報導手法「令人不齒」。共和黨評論員拉格（Colin Rugg）則指出：「當大屠殺倖存者與其他猶太裔美國人都在現場支持川普，這樣的媒體報導令人不解。」

值得注意的是，民主黨一向標榜團結包容的形象。副總統賀錦麗在今年8月民主黨全國代表大會上，曾呼籲開創「新的前進道路」。然而，MSNBC此次的爭議性報導手法，卻與民主黨所倡導的團結精神背道而馳。

94歲的大屠殺倖存者沃斯基（Jerry Wartski）也出席了川普的造勢大會。（取自X平台）

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