反制中國鯨吞秘魯 美爭南美第一大港柯里奧開發權

中國繼錢凱港後，又企圖爭取秘魯另一大港口柯里奧港開發計畫，但美國駐秘魯大使館正積極牽線，吸引美方資金投入，希望搶下港口開發計畫，與中國抗衡。（擷取自YouTube）

2024/11/19 06:03

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國出資興建的南美洲最大深水港秘魯錢凱港（Chancay）甫於14日啟用，北京當局又企圖將觸角伸向秘魯另一大港口柯里奧港（puerto Corio）開發計畫，但美國駐秘魯大使館正積極牽線、吸引美方資金投入，希望搶下港口開發計畫，與中國抗衡。柯里奧港開發計畫已成為美中兩國在南美洲的角力爭奪戰。

中央社報導，柯里奧港位於秘魯南部阿雷基帕省（Arequipa），靠近秘魯銅礦出口重鎮馬塔拉尼（Matarani）港，距離錢凱港約1100公里。柯里奧港開發計畫號稱是秘魯最大的基礎建設工程，目的是要打造南美洲最大港口，預計投入70億美元（約2277億台幣），建成後每年可以達到超過1億噸貨物的吞吐量，規模更甚錢凱港，但由於資金和牽涉層面太廣，開發計畫延宕20年，始終爭議不斷。

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據報導，阿雷基帕省工商協會會長卡塞雷斯（Julio Caceres）透露，包括中國官員還有超過4家中國企業，已接觸阿雷基帕當地政府，表達希望參與開發計畫的強烈意願。不過，秘魯當局基於平衡考量，柯里奧港開發計畫也希望邀請美國投資者參與。

分析指出，美國近年來將資源和注意力集中在烏克蘭和中東地區，拉丁美洲的外交真空已由中國取而代之，錢凱港即為一例，尤其是秘魯的電力供應系統，還有重要的銅礦資源，都已經被中國控制。據秘魯官方統計，已有200多家中國企業在秘魯營運，投資金額達310億美元（約1兆台幣），尤其是採礦業，下一波鎖定目標可能是5G產業，因此美國必須增加對秘魯的投資，才能夠扭轉劣勢。

與此同時，秘魯政府也操作「兩手策略」，在錢凱港引發美方疑慮後，利馬當局轉頭邀請美國參與更大型、更具影響力的重要港口開發計畫，試圖降低美方壓力，並爭取美國對該地區挹注更多投資，但後續發展端視美國總統當選人川普上任後的態度和政策。

此外，錢凱港剛啟用便爆發法律糾紛，原因是負責營運的中國遠洋海運集團（COSCO）聲稱，錢凱港由中國出資興建和營運，屬於「私人港口」，不需要秘魯政府監督，甚至還對秘魯「公共交通基礎設施投資監督機構」（Ositran）提起訴訟，要求該機構不得在錢凱港行使公權力，此舉形同在錢凱港設立「租界」，要求治外法權。

然而，Ositran強調，錢凱港雖屬私人擁有，但該港口與中遠海運也為公眾提供服務，錢凱港更是國家對外門戶，涉及基礎設施和國家安全問題，必須接受公共部門的監督管理，「無論投資多大，都必須遵守法律」。

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