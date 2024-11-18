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    校園砍人變招生噱頭！中國補習班稱都是大專生被殺：要保命就報名！

    中國江蘇省近日發生8死17傷的校園砍人案，沒想到竟有教育機構的招生人員以此為噱頭招生，引發中網輿論撻伐。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    中國江蘇省近日發生8死17傷的校園砍人案，沒想到竟有教育機構的招生人員以此為噱頭招生，引發中網輿論撻伐。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    2024/11/18 22:37

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省近日發生校園砍人案，釀8死17傷的悲劇，沒想到當地竟有教育機構的招生人員以此為噱頭招生，引發中網輿論撻伐。該教育機構今天（18日）發聲明向外界道歉，表示已經將涉事人員開除。

    本月16日晚間6點30分左右，位於江蘇省宜興市的無錫工藝職業技術學院發生無差別砍人事件，當地公安發布通報稱，犯人為該校畢業生，因考試不合格未拿到畢業證書，以及對實習報酬不滿，遂回校發洩行凶，造成8人身亡、17人受傷。

    沒想到這起事件卻被江蘇蘇州市教育機構「蘇州領航教育」的招生人員拿來當噱頭，在社群PO出買課優惠專案，配文稱「殺的都是大專生，所以提升學歷很重要！要保命就報名，領航專轉本（專科學生轉入本科院校）值得信賴！」一番爭議發言引爆中國網友撻伐。

    隨著輿論延燒，蘇州領航教育今天發布聲明稱，「該不當言論為個人行為，對社會秩序造成不好影響，我司深表歉意。我司今後一定加強對員工的思想教育和監督，承擔起相應的社會責任。同時，我們也希望通過此事向全體員工發出明確警示，強調網路言論的規範性與重要性。」

    蘇州領航教育接著說：「對於該員工的行為，我司已經對其進行教育和批評，經公司討論決定將其開除，自此聲明發出時生效，本公司將保留追究其法律責任的權利。在信息傳播日益便捷的今天，我們呼籲社會各界共同維護一個健康、理性的網路環境。」

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