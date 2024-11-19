中國男冒充台人強抱日女星 矢板明夫曝台灣遭吃豆腐不只1例

小嶋陽菜，上月28日在東京澀谷出席活動遭一名自稱台灣留學生的男子從背後強抱撲倒在地，結果該名男子被日本警方揭露是中國人。（圖取自小嶋陽菜IG）

2024/11/19 00:38

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為「日本第一美胸」的女團AKB48前成員小嶋陽菜，上月28日在東京澀谷出席活動遭一名自稱台灣留學生的男子從背後強抱撲倒在地，消息傳出後不少台灣網友怒斥「丟臉丟到國外」，沒想到週一（18日）日本警方披露，該名男子其實是假冒台灣人的中國留學生。日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫得知此事後忍不住調侃，想不到有這麼多中國人跑到國外「想當台灣人」，但在台灣卻有一些人好像特別「想當中國人」。

矢板明夫18日深夜在臉書發文提到小嶋陽菜遭怪男強抱的事，「日本警視廳今天發布消息，指出42歲的該嫌犯並不是台灣人，而是中國籍的留學生。他還因涉嫌多次在小嶋陽菜活動現場附近埋伏，另依違反跟蹤騷擾防治法逮捕。該嫌犯被捕時，應該是沒有隨身攜帶證件。警方沒有辦法馬上確認其身分。向媒體介紹案情時，只能將他的供詞告知媒體，但強調是『其自稱』。」

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他說：「我以前在日本跑社會新聞時，偶爾也會遇到這種冒充身分的案例，一般是高級公務員、律師、醫生等有一定社會地位的人因盜竊、性騷擾等犯罪被抓。為了不暴露身分，胡謅個假名字、謊稱自己是失業者等等，不過這種人一般撐不過幾天，就會全面招供的。明明自己是某國人，犯罪被捕之後，卻冒充自己是另外一個國家的人。這種情況並不多見。幸虧，日本警方揭露了真相，還給了台灣男士們清白。」

矢板明夫表示，「近來，中國人在海外冒充台灣人的事件時有耳聞。比如說，在日本開餐廳的中國人，因為台日關係好，而把『中華料理』招牌換成『台灣料理』的，就有很多。去年10月，福岡縣有一家台灣料理的店主，因為詐騙罪被警方逮捕了，原因是在疫情期間，這家料理店偽造員工資料。領取當地政府疫情補助，且被逮捕的這位27歲男性店主是中國人，和台灣沒有任何關係。」

他也提到，「上個月在曼谷舉辦的選美大賽中，有一位自稱是來自台灣的佳麗，說話卻全是中國的口音和用詞。台灣選美比賽的相關人士看了都直呼莫名其妙，因為今年台灣根本沒派人參加該活動，向主辦單位抗議也沒有獲得回應，應該也是中國人在吃台灣的豆腐。」最後他忍不住調侃：「沒想到在國外，竟然有這麼多中國人假冒台灣人、想當台灣人。但在台灣，卻有一些台灣人好像特別想當中國人。」

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