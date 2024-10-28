川普競選新戰術！深耕非傳統媒體 鎖定目標選民

川普25日接受「播客之王」羅根（左）專訪，光是在YouTube的點閱率至今已突破3200萬人次。（The Joe Rogan Experience截圖）

2024/10/28 14:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著2024年美國總統選舉白熱化，前總統川普的競選團隊採取了與傳統截然不同的媒體策略，重點擺在播客（Podcast）等新興媒體上，以更貼近年輕選民的方式吸引支持者。川普的資深顧問米勒（Jason Miller）揭露了川普如何運用這些非傳統平台來擴展影響力，並試圖在人群中塑造親民形象。

米勒接受美國政治新聞網站《Politico》的Podcast節目《Playbook Deep Dive》訪談，他表示，這一策略在選民中引起廣泛共鳴，讓川普的形象更具人情味。他指出，川普依然保持高頻率的主流媒體露出，但重心逐漸轉向Podcast、YouTube等平台，因這些媒體能接觸到大量不依賴傳統新聞的年輕選民。

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米勒解釋，團隊依據Podcast節目的受眾來選擇合作對象，鎖定特定興趣群體。例如，針對年輕男性的運動及電競節目，或對財經議題有興趣的聽眾則選擇財經名嘴Dave Ramsey及企業家Patrick Bet-David的節目，以更直接的方式向這些受眾傳遞川普的訊息。

米勒透露，川普18歲的么子巴倫（Barron Trump）在挑選Podcast節目上貢獻良多，推薦的節目多次創下高收視紀錄。米勒稱讚巴倫對媒體趨勢的敏銳度，認為其建議的節目皆成為「收視金礦」，突顯出年輕人對非傳統媒體的掌握度及其在團隊中的影響力。川普25日接受「播客之王」羅根（Joe Rogan）專訪，光是在YouTube的點閱率短短不到3天，至今已突破3200萬人次，據信這是專訪正是巴倫獻策。

米勒指出，2024年的選戰策略重拾川普2016年時的即興互動風格，例如在南卡羅萊納州的小型商店即興訪談，或與民眾共進快餐，這些場景比大型集會更能拉近與選民的距離。米勒強調，這些親民互動展示了川普的日常生活面貌，讓選民更能感受到他作為一位父親、祖父的真實一面。

米勒強調，川普團隊的核心策略在於確保川普「無所不在」。團隊深知媒體對川普的高度關注，他們希望主動掌握議題，而非被動接受媒體對川普的塑造。米勒認為，通過這些新媒體的露出，不僅增強了川普的形象，更拉近了他與不同層面的選民之間的距離，形成與支持者的強大連結。

這一策略能否讓川普在競選中脫穎而出，尚待時間驗證，但在這場選戰中，川普已成功利用Podcast等新媒體重新塑造形象並引發廣泛討論，並在激烈的競選中另闢蹊徑。

川普次子巴倫是競選陣營中年輕世代的重要媒體策劃者。（美聯社）

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