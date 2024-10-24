支持查驗身分！馬斯克轉發台灣大選開票片 狂吸2千多萬人觀看

馬斯克在今年美國總統大選表態力挺川普。（美聯社）

2024/10/24 23:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選11月5日登場，全球高度關注現任副總統賀錦麗（民主黨）和前總統川普（共和黨）的對決。而投票前是否該查驗選民身分證件，也成為美國社會爭論焦點，力挺川普的富商馬斯克，今天（24日）特別在社群轉發台灣今年初大選投票的報導，稱許台灣落實選舉人身分查驗，並有監察員在場防範冒領選票等情事，不只效率高，也將作票可能降低。

賀錦麗和川普目前選情膠著，很可能與2016年及2020年大選一樣，靠少數搖擺州定勝負，包括威斯康辛州、密西根州、賓夕法尼亞州、內華達州、喬治亞州和北卡羅來納州。比較特別的是，過去一直是共和黨籍候選人「鐵票倉」的亞利桑那州，2020年大選竟讓民主黨候選人拜登成功拿下該州，跌破不少人眼鏡，故該州也成新的搖擺州，受到熱議。

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近日，人口約莫740萬的亞利桑那州宣布，由於選務程序繁雜，可能會需要10到13天的時間來統計所有選票。對此，在X平台擁有近12萬人追蹤的政經時事分析師蓋格（Geiger Capital），23日分享《彭博》今年初來台報導有關台灣大選的影片，當中可以看到台灣投票所進行開票的畫面。蓋格評論道：「台灣今年也舉行他們的選舉，他們需要帶附有照片的身分證，並使用紙張選票，沒有所謂郵寄選票。開票人員在大家面前一張一張打開，手工點算每個票所的選票，6小時內全部完成。」

蓋格接著說：「台灣總人口約有2400萬，這意味著美國每個州，都可以輕鬆做到在幾個小時內清點每張選票。選舉當天午夜我們就會知道每個州的確切結果，沒有選舉舞弊之類的擔憂，沒有爭議，也無需等待數天，甚至數週才能知道最終結果。」

川普陣營屬於贊成另外立法，規定選民投票檢附身分證才能行使投票權。馬斯克今天也轉發蓋格的貼文和影片，批評「那些反對檢附選民身分證的人，就是想要在選舉作弊的人！」狂吸2千多萬人觀看。而台灣選務作業的高效率，也引發大批網友熱烈討論。

今年大選，關於投票前是否應該查驗選民身分證件，成為美國社會各界爭論焦點。川普自2020年輸給拜登到現在，都聲稱現在的大選機制有舞弊風險，主張應該通過更嚴厲的法案，來規定選民投票檢附身分證才能行使投票權；民主黨則認為，現有法律已經明訂非公民投票是犯罪行為，違規投票將面臨刑事起訴，而且非公民投票的案例和證據非常少，再制定額外的法律不但多此一舉，可能還會壓低合法選民的投票意願。

Those against voter ID in America are the ones who want to commit election fraud https://t.co/hSHXSLGVMK — Elon Musk （@elonmusk） October 23, 2024

馬斯克24日轉發台灣今年初大選開票影片，稱許台灣落實選舉人身分查驗降低作票可能，開票效率也相當高。（圖翻攝自馬斯克X平台）

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