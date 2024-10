支持查驗身分！馬斯克轉發台灣大選開票片 狂吸2千多萬人觀看

2024/10/24 23:13

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選11月5日登場,全球高度關注現任副總統賀錦麗(民主黨)和前總統川普(共和黨)的對決。而投票前是否該查驗選民身分證件,也成為美國社會爭論焦點,力挺川普的富商馬斯克,今天(24日)特別在社群轉發台灣今年初大選投票的報導,稱許台灣落實選舉人身分查驗,並有監察員在場防範冒領選票等情事,不只效率高,也將作票可能降低。

賀錦麗和川普目前選情膠著,很可能與2016年及2020年大選一樣,靠少數搖擺州定勝負,包括威斯康辛州、密西根州、賓夕法尼亞州、內華達州、喬治亞州和北卡羅來納州。比較特別的是,過去一直是共和黨籍候選人「鐵票倉」的亞利桑那州,2020年大選竟讓民主黨候選人拜登成功拿下該州,跌破不少人眼鏡,故該州也成新的搖擺州,受到熱議。

請繼續往下閱讀...

近日,人口約莫740萬的亞利桑那州宣布,由於選務程序繁雜,可能會需要10到13天的時間來統計所有選票。對此,在X平台擁有近12萬人追蹤的政經時事分析師蓋格(Geiger Capital),23日分享《彭博》今年初來台報導有關台灣大選的影片,當中可以看到台灣投票所進行開票的畫面。蓋格評論道:「台灣今年也舉行他們的選舉,他們需要帶附有照片的身分證,並使用紙張選票,沒有所謂郵寄選票。開票人員在大家面前一張一張打開,手工點算每個票所的選票,6小時內全部完成。」

蓋格接著說:「台灣總人口約有2400萬,這意味著美國每個州,都可以輕鬆做到在幾個小時內清點每張選票。選舉當天午夜我們就會知道每個州的確切結果,沒有選舉舞弊之類的擔憂,沒有爭議,也無需等待數天,甚至數週才能知道最終結果。」

川普陣營屬於贊成另外立法,規定選民投票檢附身分證才能行使投票權。馬斯克今天也轉發蓋格的貼文和影片,批評「那些反對檢附選民身分證的人,就是想要在選舉作弊的人!」狂吸2千多萬人觀看。而台灣選務作業的高效率,也引發大批網友熱烈討論。

今年大選,關於投票前是否應該查驗選民身分證件,成為美國社會各界爭論焦點。川普自2020年輸給拜登到現在,都聲稱現在的大選機制有舞弊風險,主張應該通過更嚴厲的法案,來規定選民投票檢附身分證才能行使投票權;民主黨則認為,現有法律已經明訂非公民投票是犯罪行為,違規投票將面臨刑事起訴,而且非公民投票的案例和證據非常少,再制定額外的法律不但多此一舉,可能還會壓低合法選民的投票意願。

Those against voter ID in America are the ones who want to commit election fraud https://t.co/hSHXSLGVMK