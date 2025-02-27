未達罷免提議門檻9案全是綠委 中選會：補提以1次為限

中選會今天表示，有9件立委罷免案未達提議門檻。（資料照）

2025/02/27 14:03

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首波罷免19藍委與高虹安一階全過關 另9案未達提議門檻

〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免潮，首波送件的立委罷免案一階審議結果今（27日）出爐，其中有19件立委罷免案可進入二階連署，另有9件罷免案未達罷免提議門檻，後續仍有一次補提機會。據了解，19件通過罷免第一階段的名單皆為國民黨立委，未達提議門檻的9件則皆為民進黨立委。

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中選會截至今日共收到64案罷免案送件，其中54案為立委，1案為市縣長罷免案，9案為市縣議員罷免案。中選會今天表示，經委員會審議後，已有19件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署；另有9件立委罷免案未達提議門檻。

通過第一階段罷免提議的立委包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁以及遭停職的新竹市長高虹安；議員部分，則為民進黨籍南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴。

據悉，9件未達罷免提議門檻的案件，包含民進黨立委吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、陳瑩。

中選會表示，依法於期限內經地方查對後由中選會委員會議審議，合於門檻規定者，將於審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內至中選會領取連署人名冊格式；如不符門檻規定，則會依法請其補提，而補提以1次為限，此均為法律所定。

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