龐貝古城又有新發現！ 罕見壁畫曝光當時神秘狂熱儀式
考古學家們在龐貝古城發現了罕見的、幾乎真人大小的壁畫，這個罕見壁畫揭示了當時一個神秘儀式的線索。（路透）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕龐貝古城挖掘研究又有新發現，考古學家們發現了罕見的、幾乎真人大小的壁畫，這個罕見壁畫揭示了當時一個神秘儀式的線索。
據《路透》報導，考古學家在龐貝古城發現包括一幅橫跨宴會廳三面牆的大型壁畫，展示了古希臘酒神、戲劇神和宗教狂熱之神的狄奧尼索斯（Dionysus）追隨者入會儀式的生動影像。
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這幅壁畫可追溯到公元前40至30年，展示被稱為狄奧尼索斯之秘（Mysteries of Dionysus）的秘密宗教儀式畫面，狄奧尼索斯追隨者在跳舞和狩獵樣貌曝光。義大利文化部長朱利（Alessandro Giuli）在壁畫揭幕儀式上說道：「100年後的今天將被銘記為歷史性的一天，因為我們現在展示了一項重大發現」。
最新的挖掘工作在一個名為第九區（Regio IX）的區域進行，該區於2023年初開始挖掘，至今已發現超過50個房間，包含一個描繪特洛伊戰爭場景的黑色沙龍、一個廣闊的浴場建築群，以及一幅可能描繪意大利披薩起源的壁畫陸續重見天日。
這個被稱為狄奧尼索斯之秘的秘密宗教儀式畫面，狄奧尼索斯追隨者在跳舞和狩獵樣貌曝光。（路透）