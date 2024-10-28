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傻眼！倫敦22噸切達起司被騙光 業者損失破1200萬元

英國倫敦起司業者Neal's Yard Dairy遭受詐騙，950塊共22噸重的起司騙光光。（擷取自Neal's Yard Dairy/Facebook）

英國倫敦起司業者Neal's Yard Dairy遭受詐騙，950塊共22噸重的起司騙光光。（擷取自Neal's Yard Dairy/Facebook）

2024/10/28 14:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國近日發生一起大型起司詐騙案，倫敦最重要的起司專賣店「Neal's Yard Dairy」被騙走總重22噸的950塊切達起司，損失超過1200萬元。

綜合外媒報導，位於英國倫敦的手工起司零售商與製造商Neal's Yard Dairy近日表示，一名冒充法國大型零售批發商的騙子，偷走重達22噸、價值30萬英鎊（約新台幣1246萬元）的切達起司。21日報警後，英國警方及國際執法部門已展開深入調查。

Neal's Yard Dairy指出，這22噸起司共有950塊，包括哈福威爾士有機切達起司（Hafod Welsh organic cheddar）、韋斯特科姆切達起司（Westcombe cheddar）、乾草叉切達起司（Pitchfork cheddar），每250至300克的售價約在7.15英鎊（約新台幣297.21元）至12.90英鎊（約新台幣536.22元）之間。由於這些手工起司在市場上具有一定價值且受到廣泛青睞，可能成為竊賊鎖定的特別目標。

Neal's Yard Dairy成立於1979年，曾被譽為倫敦最重要的起司專賣店。這起詐騙案讓公司財務遭受嚴重打擊，但是他們仍堅持向供應商支付全額貨款，彰顯支持當地手工起司產業的決心。生產哈福威爾士起司的廠商霍頓（Patrick Holden）表示，這起案件凸顯業內「信任」的重要性。

英國知名主廚奧利佛（Jamie Oliver）也透過社群媒體呼籲公眾提供協助，特別注意被低價販售的切達起司，同時鼓勵大家拒絕購買可疑商品並通報警方，希望早日尋回這些遭竊起司。

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