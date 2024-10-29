川普紐約造勢 梅蘭妮亞驚喜助講

美國共和黨總統候選人川普之妻、前第一夫人梅蘭妮亞，27日現身紐約麥迪遜花園廣場，首次在川普造勢場合發表演說。（路透）

2024/10/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨總統候選人、前總統川普廿七日在紐約麥迪遜花園廣場舉行盛大造勢集會，據稱吸引逾兩萬名支持者參與，場內外人潮洶湧。儘管紐約州為民主黨傳統票倉，川普仍選擇在此登台，主打改善民生與強化國家安全，在緊繃選情下爭取選民支持，「讓美國再次偉大！」

民主黨票倉 逾2萬粉絲到場

這場免費入場的造勢活動在公告後即吸引大量民眾湧入，由於場內已達人數上限，數千名支持者只能在場外透過大型螢幕觀看川普演說。川普於晚間七時登台，就邊境安全與經濟等議題發表長達一個半小時的演說，開場便引述前總統雷根名言：「過去四年你過得好嗎？」藉此批評現任民主黨政府引發的「史上最嚴重通膨」，並承諾當選後將擴大免稅措施，致力於降低民眾生活成本。

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川普以自己的實境節目台詞說「賀錦麗，妳被炒魷魚了！滾蛋！」並強烈抨擊現行移民政策，表示將對殺害美國公民或執法人員的非法移民處以死刑，並承諾將引用一七九八年「外國敵人法」，加速驅逐如阿拉瓜列車幫（Tren de Aragua）及MS-13等惡名昭彰的非法移民幫派。

前第一夫人梅蘭妮亞也驚喜現身，首度在川普造勢場合發表演說，呼籲美國人民共建安全與繁榮的國家，並介紹夫婿的「偉大願景」。此外，還有眾多重量級人士到場，包括聯邦眾議院議長強生、科技大亨馬斯克與前獨立總統參選人小羅勃甘迺迪等。川普在集會尾聲信心滿滿地預測，將於十一月五日迎來「美國史上最輝煌的勝利」，誓言將擊敗「激進左派」，再度讓美國重返榮耀。

主流媒體報導主要凸顯某些助選嘉賓的性別歧視發言，以及挺川喜劇演員辛奇利夫聲稱美國加勒比海領地波多黎各為「漂浮的垃圾島」，還譏笑拉丁裔很會生小孩等。波多黎各饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny）和瑞奇馬丁（Ricky Martin）隨即轉發民主黨候選人賀錦麗的影片，表達對她的支持，前國務卿希拉蕊．柯林頓更將這場集會比擬為一九三九年的親納粹集會。路透指出，儘管川普否認與法西斯主義有任何關聯，強調集會旨在傳遞「讓美國再次偉大」理念，但其盟友的種族歧視言論與其本人的反移民主張仍引發廣泛批評，使其競選策略備受爭議。

賀錦麗批川「法西斯」 效果有限

賀錦麗則在投票進入倒數階段加碼抨擊川普為「法西斯份子」，預定廿九日在華府發表「終結辯論」，藉此加強宣傳攻勢。但美國媒體「財經內幕」發表評論、質疑這項策略的效果，認為僅靠負面批評難以打動選民，尤其是在經濟議題川普支持度較高的情況下，況且選民已對川普極端言論習以為常。

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